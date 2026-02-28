8 Fitur Samsung Galaxy S26 Series Paling Canggih, Bisa Mode Privasi

Samsung Galaxy S26 Series(Doc Samsung)

SAMSUNG resmi menggebrak pasar teknologi dunia di awal tahun 2026 dengan meluncurkan lini flagship terbaru mereka, Samsung Galaxy S26 Series. Dalam ajang Galaxy Unpacked yang digelar di San Francisco, raksasa teknologi asal Korea Selatan ini memperkenalkan tiga model utama: Galaxy S26 reguler, S26 Plus, dan kasta tertingginya, S26 Ultra.

Fokus utama Samsung tahun ini bukan lagi sekadar adu angka spesifikasi, melainkan pada pengalaman pengguna yang lebih intuitif melalui "Agentic AI" dan keamanan data yang revolusioner. Berikut adalah 8 fitur paling canggih yang membuat Samsung Galaxy S26 Series layak disebut sebagai ponsel tercanggih di tahun 2026.

1. Privacy Display: Solusi Anti-Intip di Ruang Publik

Fitur yang paling banyak dibicarakan adalah Privacy Display yang memulai debutnya di Galaxy S26 Ultra. Teknologi ini bekerja pada level perangkat keras (hardware), di mana piksel pada layar OLED dapat dikontrol untuk membatasi emisi cahaya ke arah samping.

Baca juga : Cara Pre Order Samsung Galaxy S26 Series, Segini Harganya di Indonesia

Saat mode ini aktif, orang yang berada di sebelah Anda tidak akan bisa melihat apa yang sedang Anda buka di ponsel. Fitur ini dapat diatur untuk aktif secara otomatis saat Anda membuka aplikasi perbankan atau saat memasukkan PIN dan kata sandi.

2. Chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 "For Galaxy"

Samsung kembali bekerja sama dengan Qualcomm untuk menghadirkan chipset eksklusif Snapdragon 8 Elite Gen 5. Prosesor ini membawa peningkatan performa NPU (Neural Processing Unit) sebesar 39% dibandingkan generasi sebelumnya. Dampaknya, fitur-fitur AI dapat dijalankan langsung di perangkat secara instan tanpa perlu menunggu proses di cloud.

3. Kamera Utama 200MP dengan Aperture f/1.4

Fotografi mobile naik kelas dengan sensor 200MP terbaru pada varian Ultra. Peningkatan paling signifikan terletak pada bukaan lensa (aperture) yang kini mencapai f/1.4. Dengan bukaan sebesar ini, kamera mampu menangkap cahaya 47% lebih banyak, menghasilkan foto malam hari yang sangat terang dan jernih layaknya kamera profesional.

Baca juga : Perbandingan Samsung Galaxy S26, S26+, S26 Ultra: Spesifikasi & Harga

4. Integrasi Agentic AI (Bixby, Gemini, & Perplexity)

Samsung Galaxy S26 Series memperkenalkan konsep "Agentic AI". Pengguna kini bisa berinteraksi dengan ponsel menggunakan bahasa alami melalui Bixby yang telah diperbarui, atau memilih asisten lain seperti Google Gemini dan Perplexity yang sudah terintegrasi secara sistem untuk membantu produktivitas harian.

5. Fitur Video Horizontal Lock

Bagi para vlogger dan konten kreator, fitur Horizontal Lock pada mode Super Steady adalah penyelamat. Fitur ini memastikan orientasi video tetap lurus secara horizontal meskipun ponsel digerakkan secara ekstrem atau diputar 360 derajat. Hasil rekaman pun menjadi sangat stabil seperti menggunakan gimbal eksternal.

6. Super Fast Charging 3.0 (60W)

Menjawab keluhan pengguna soal kecepatan pengisian daya, Galaxy S26 Ultra kini mendukung pengisian kabel hingga 60W. Melalui teknologi Super Fast Charging 3.0, pengguna hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk mengisi daya baterai dari posisi kosong hingga 75%.

7. Dukungan Codec Video APV

Samsung Galaxy S26 Ultra menjadi perangkat Galaxy pertama yang mendukung codec video APV (Advanced Professional Video). Codec ini memungkinkan perekaman video berkualitas tinggi dengan kompresi yang efisien, memberikan fleksibilitas luar biasa bagi para editor video profesional untuk melakukan color grading tanpa kehilangan detail gambar.

8. Desain Titanium yang Lebih Tipis dan Ringan

Samsung berhasil mencapai rekayasa desain yang luar biasa dengan membuat Galaxy S26 Ultra menjadi varian "Ultra" tertipis yang pernah ada. Dengan ketebalan hanya 7,9mm dan bobot 214 gram, ponsel ini sangat nyaman digenggam meski memiliki layar luas 6,9 inci. Penggunaan material titanium grade tinggi memastikan perangkat tetap kokoh dan tahan banting.

Daftar Harga Samsung Galaxy S26 Series di Indonesia

Samsung Galaxy S26 (12/256GB): Mata Uang Rupiah 16.499.000

Mata Uang Rupiah 16.499.000 Samsung Galaxy S26+ (12/256GB): Mata Uang Rupiah 19.499.000

Mata Uang Rupiah 19.499.000 Samsung Galaxy S26 Ultra (12/256GB): Mata Uang Rupiah 24.499.000

Mata Uang Rupiah 24.499.000 Samsung Galaxy S26 Ultra (16GB/1TB): Mata Uang Rupiah 31.999.000

*Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan dealer resmi. (Z-4)