8 Fitur Samsung Galaxy S26 Series Paling Canggih, Bisa Mode Privasi

SAMSUNG resmi menggebrak pasar teknologi dunia di awal tahun 2026 dengan meluncurkan lini flagship terbaru mereka, Samsung Galaxy S26 Series. Dalam ajang Galaxy Unpacked yang digelar di San Francisco, raksasa teknologi asal Korea Selatan ini memperkenalkan tiga model utama: Galaxy S26 reguler, S26 Plus, dan kasta tertingginya, S26 Ultra.
Fokus utama Samsung tahun ini bukan lagi sekadar adu angka spesifikasi, melainkan pada pengalaman pengguna yang lebih intuitif melalui "Agentic AI" dan keamanan data yang revolusioner. Berikut adalah 8 fitur paling canggih yang membuat Samsung Galaxy S26 Series layak disebut sebagai ponsel tercanggih di tahun 2026.
Fitur yang paling banyak dibicarakan adalah Privacy Display yang memulai debutnya di Galaxy S26 Ultra. Teknologi ini bekerja pada level perangkat keras (hardware), di mana piksel pada layar OLED dapat dikontrol untuk membatasi emisi cahaya ke arah samping.
Saat mode ini aktif, orang yang berada di sebelah Anda tidak akan bisa melihat apa yang sedang Anda buka di ponsel. Fitur ini dapat diatur untuk aktif secara otomatis saat Anda membuka aplikasi perbankan atau saat memasukkan PIN dan kata sandi.
Samsung kembali bekerja sama dengan Qualcomm untuk menghadirkan chipset eksklusif Snapdragon 8 Elite Gen 5. Prosesor ini membawa peningkatan performa NPU (Neural Processing Unit) sebesar 39% dibandingkan generasi sebelumnya. Dampaknya, fitur-fitur AI dapat dijalankan langsung di perangkat secara instan tanpa perlu menunggu proses di cloud.
Fotografi mobile naik kelas dengan sensor 200MP terbaru pada varian Ultra. Peningkatan paling signifikan terletak pada bukaan lensa (aperture) yang kini mencapai f/1.4. Dengan bukaan sebesar ini, kamera mampu menangkap cahaya 47% lebih banyak, menghasilkan foto malam hari yang sangat terang dan jernih layaknya kamera profesional.
Samsung Galaxy S26 Series memperkenalkan konsep "Agentic AI". Pengguna kini bisa berinteraksi dengan ponsel menggunakan bahasa alami melalui Bixby yang telah diperbarui, atau memilih asisten lain seperti Google Gemini dan Perplexity yang sudah terintegrasi secara sistem untuk membantu produktivitas harian.
Bagi para vlogger dan konten kreator, fitur Horizontal Lock pada mode Super Steady adalah penyelamat. Fitur ini memastikan orientasi video tetap lurus secara horizontal meskipun ponsel digerakkan secara ekstrem atau diputar 360 derajat. Hasil rekaman pun menjadi sangat stabil seperti menggunakan gimbal eksternal.
Menjawab keluhan pengguna soal kecepatan pengisian daya, Galaxy S26 Ultra kini mendukung pengisian kabel hingga 60W. Melalui teknologi Super Fast Charging 3.0, pengguna hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk mengisi daya baterai dari posisi kosong hingga 75%.
Samsung Galaxy S26 Ultra menjadi perangkat Galaxy pertama yang mendukung codec video APV (Advanced Professional Video). Codec ini memungkinkan perekaman video berkualitas tinggi dengan kompresi yang efisien, memberikan fleksibilitas luar biasa bagi para editor video profesional untuk melakukan color grading tanpa kehilangan detail gambar.
Samsung berhasil mencapai rekayasa desain yang luar biasa dengan membuat Galaxy S26 Ultra menjadi varian "Ultra" tertipis yang pernah ada. Dengan ketebalan hanya 7,9mm dan bobot 214 gram, ponsel ini sangat nyaman digenggam meski memiliki layar luas 6,9 inci. Penggunaan material titanium grade tinggi memastikan perangkat tetap kokoh dan tahan banting.
