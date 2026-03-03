7 Fitur Kamera Samsung S26 Series: Inovasi AI & Video Pro 2026

Fitur unggulan fotografi & video unggulan Samsung S26 Series 2026.(MI/Intan Safitri)

Samsung secara resmi telah merilis lini Galaxy S26 Series di awal tahun 2026 ini. Mengusung jargon "The Most Intuitive AI Phone", raksasa teknologi asal Korea Selatan ini tidak hanya mengandalkan angka megapixel yang besar, tetapi juga integrasi kecerdasan buatan yang semakin matang.

Bagi Anda pecinta fotografi mobile dan videografer, berikut adalah daftar 7 fitur fotografi unggulan yang membuat Samsung S26 Series menjadi standar baru di tahun 2026.

Fitur Fotografi Unggulan Samsung S26 Series

Aperture Terbesar f/1.4: Khusus pada S26 Ultra, lensa utama 200MP kini memiliki bukaan f/1.4. Inovasi ini memungkinkan sensor menangkap cahaya 47% lebih banyak, membuat Nightography tampil lebih hidup tanpa bantuan lampu kilat. Horizon Lock: Fitur video revolusioner yang menjaga orientasi video tetap lurus secara horizontal, bahkan jika ponsel diputar 360 derajat. Cocok untuk aksi olahraga atau vlogging ekstrem. AI ISP Front Camera: Teknologi Image Signal Processor berbasis AI kini hadir di kamera selfie. AI ini mampu mendeteksi detail terkecil seperti helaian rambut dan tekstur kulit untuk hasil potret yang lebih natural. 24MP Fusion Mode: Mode baru yang menjadi titik tengah antara resolusi tinggi dan efisiensi penyimpanan. Menggabungkan ketajaman sensor besar dengan pengolahan HDR dari resolusi kecil. ProScaler: Algoritma AI yang secara khusus meningkatkan kualitas zoom digital di atas 10x. Foto yang biasanya buram saat di-zoom kini diproses ulang oleh AI agar tetap tajam dan bersih. Codec Video APV: Dukungan format video profesional yang memberikan kualitas visually lossless. Fitur ini sangat berguna bagi videografer yang membutuhkan fleksibilitas tinggi saat melakukan editing warna (color grading). Photo Assist Generative: Alat editing AI yang mampu merekonstruksi objek. Misalnya, AI dapat melengkapi bagian foto yang terpotong atau mengubah suasana foto dari siang menjadi malam secara instan.

Tabel Spesifikasi Kamera S26 Ultra (2026)

Lensa Resolusi & Aperture Kemampuan Zoom Utama (Wide) 200 MP, f/1.4 2x Optical Quality Ultrawide 50 MP, f/1.9 Macro Support Telephoto 1 10 MP, f/2.4 3x Optical Zoom Telephoto 2 50 MP, f/2.9 5x Optical, 10x Optical Quality

Kesimpulan

Dengan kombinasi hardware aperture f/1.4 dan fitur video profesional seperti APV serta Horizon Lock, Samsung S26 Series bukan sekadar ponsel, melainkan alat produksi konten profesional di saku Anda.

Peningkatan AI ISP memastikan bahwa setiap jepretan, baik siang maupun malam, selalu siap untuk dibagikan tanpa perlu banyak editing manual. (Z-10)