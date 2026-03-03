7 Fitur Kamera Samsung S26 Series: Inovasi AI & Video Pro 2026

Headline
Samsung secara resmi telah merilis lini Galaxy S26 Series di awal tahun 2026 ini. Mengusung jargon "The Most Intuitive AI Phone", raksasa teknologi asal Korea Selatan ini tidak hanya mengandalkan angka megapixel yang besar, tetapi juga integrasi kecerdasan buatan yang semakin matang.
Bagi Anda pecinta fotografi mobile dan videografer, berikut adalah daftar 7 fitur fotografi unggulan yang membuat Samsung S26 Series menjadi standar baru di tahun 2026.
|Lensa
|Resolusi & Aperture
|Kemampuan Zoom
|Utama (Wide)
|200 MP, f/1.4
|2x Optical Quality
|Ultrawide
|50 MP, f/1.9
|Macro Support
|Telephoto 1
|10 MP, f/2.4
|3x Optical Zoom
|Telephoto 2
|50 MP, f/2.9
|5x Optical, 10x Optical Quality
Dengan kombinasi hardware aperture f/1.4 dan fitur video profesional seperti APV serta Horizon Lock, Samsung S26 Series bukan sekadar ponsel, melainkan alat produksi konten profesional di saku Anda.
Peningkatan AI ISP memastikan bahwa setiap jepretan, baik siang maupun malam, selalu siap untuk dibagikan tanpa perlu banyak editing manual. (Z-10)
Fokus utama Samsung tahun ini bukan lagi sekadar adu angka spesifikasi, melainkan pada pengalaman pengguna yang lebih intuitif melalui "Agentic AI" dan keamanan data yang revolusioner.
Dengan berbagai peningkatan signifikan dan bonus melimpah selama masa pemesanan awal, Samsung Galaxy S26 Series menjadi pilihan utama bagi mereka yang menginginkan teknologi
Setelah diperkenalkan secara global pada akhir Januari 2026, Samsung Indonesia secara resmi membuka keran pemesanan (pre-order) untuk Galaxy S26, S26+, dan S26 Ultra.
