Samsung Tingkatkan Kemampuan Bixby sebagai Agen Perangkat di One UI 8.5

SAMSUNG Electronics secara resmi mengumumkan kehadiran versi terbaru dari asisten virtual, Bixby, yang kini ditingkatkan fungsinya menjadi agen perangkat yang lebih komunikatif. Pembaruan ini diluncurkan melalui program beta dalam sistem operasi One UI 8.5.

Inovasi ini merupakan kelanjutan dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang inklusif.

“Sejak kami memperkenalkan ponsel AI pertama kami pada 2024, kami berkomitmen untuk menjadikannya semakin mudah digunakan supaya lebih banyak orang bisa merasakan manfaat dari AI. Karena itu, kami memutuskan untuk mengintegrasikan agen perangkat langsung ke dalam pengalaman tersebut,” ujar Chief Operating Officer, Mobile eXperience (MX) Business Samsung Electronics Won-Joon Choi.

Pembaruan ini berfokus pada kemudahan interaksi melalui bahasa alami, yang memungkinkan pengguna mengontrol perangkat Galaxy secara lebih intuitif.

Dengan kemampuan barunya, pengguna tidak perlu lagi menghafal nama fitur atau menelusuri struktur menu yang rumit untuk melakukan pengaturan perangkat.

Sebagai contoh, pengguna cukup menyampaikan keinginan mereka secara langsung, seperti berkata, “Saya tidak ingin layar mati ketika saya masih menggunakannya”. Bixby akan otomatis memahami maksud tersebut dan mengaktifkan fitur 'Tetap Aktifkan Layar Saat Menonton'.

Selain sebagai pengatur perangkat, Bixby kini dilengkapi dengan kemampuan diagnosis masalah yang cerdas. Jika pengguna mengalami kendala, misalnya bertanya, “Mengapa layar ponsel saya selalu menyala ketika berada di dalam saku?”, asisten ini akan memberikan solusi kontekstual, seperti mengarahkan pengguna ke pengaturan Perlindungan Sentuhan Tidak Disengaja.

“Untuk mendukung hal ini, kami mendesain ulang Bixby untuk bisa berinteraksi dengan cara lebih natural dan kontrol perangkat yang intuitif, sehingga mengurangi hambatan dalam aktivitas harian,” ungkap Won-Joon Choi.

Tidak berhenti pada manajemen perangkat, Bixby juga kini mendukung pencarian web secara real-time. Informasi yang dicari oleh pengguna akan langsung ditampilkan dalam antarmuka Bixby, sehingga pengguna tidak perlu berpindah ke aplikasi browser.

Pengalaman yang konsisten ini dirancang agar pengguna tetap fokus pada tugas yang sedang mereka kerjakan.

Saat ini, program beta Bixby versi terbaru sudah tersedia bagi pengguna One UI 8.5 di Jerman, India, Korea, Polandia, Inggris, dan Amerika Serikat.

Samsung menyatakan rencana untuk memperluas ketersediaan layanan ini ke lebih banyak negara dalam waktu dekat. (Z-1)