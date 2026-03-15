Galaxy A06 5G Tawarkan Pengalaman AI Praktis dengan Circle to Search

Galaxy A07 5G menghadirkan kemudahan mencari informasi yang lebih nyaman saat sedang scrolling konten dengan fitur Circle to Search.(Samsung Newsroom)

DI tengah aktivitas harian yang semakin dinamis, masyarakat kini semakin selektif dalam memilih ponsel. Perangkat tidak hanya digunakan untuk komunikasi, tetapi juga menunjang berbagai aktivitas seperti mengerjakan tugas, mencari referensi, hingga menikmati hiburan di waktu luang.

Karena itu, fitur berbasis kecerdasan buatan atau AI kini menjadi salah satu kemampuan yang banyak dicari pengguna untuk membantu aktivitas harian menjadi lebih mudah dan efisien.

Menjawab kebutuhan tersebut, Samsung Electronics Indonesia menghadirkan Galaxy A06 5G yang dilengkapi dengan sejumlah fitur AI praktis, seperti Circle to Search serta akses cepat ke Gemini AI. Fitur-fitur ini dirancang untuk membantu pengguna menemukan informasi dengan lebih cepat tanpa perlu berpindah aplikasi.

Baca juga : Samsung Galaxy A56 5G: Layar 120Hz, Kamera 50MP OIS, dan Baterai Super Awet, Berapa Harganya?

“Pengguna ponsel saat ini memiliki mobilitas tinggi dengan kebutuhan yang semakin beragam. Karena itu, Galaxy A06 5G kami hadirkan dengan fitur esensial seperti performa andal dan baterai besar 6.000mAh yang mendukung aktivitas sepanjang hari, dilengkapi fitur baru yang relevan untuk keseharian. Fitur Circle to Search dan akses cepat ke Gemini AI memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mencari informasi dan menyelesaikan berbagai aktivitas dengan lebih mudah dan praktis,” ujar Annisa Maulina MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia.

Salah satu fitur yang menjadi andalan adalah akses cepat ke Gemini. Pengguna cukup menekan dan menahan tombol power atau side button untuk langsung mengaktifkan asisten AI tersebut. Dengan fitur ini, pengguna dapat memperoleh bantuan instan seperti merangkum informasi, mencari ide konten, menyusun pesan, hingga membantu merencanakan aktivitas harian.

Selain itu, Galaxy A06 5G juga dilengkapi fitur Circle to Search yang memudahkan pengguna mencari informasi dari apa yang mereka lihat di layar. Misalnya saat menemukan istilah asing di media sosial, melihat outfit menarik dari kreator konten, atau menemukan tempat nongkrong yang menarik.

Baca juga : 4 Cara Aktifkan Fitur Circle to Search di Samsung Galaxy A56 5G, Tinggal Lingkar dan Cari

Melalui fitur ini, pengguna cukup menekan tombol home selama beberapa detik hingga menu Circle to Search muncul, lalu melingkari objek yang ingin dicari informasinya. Sistem akan langsung menampilkan hasil pencarian tanpa perlu mengambil tangkapan layar atau berpindah aplikasi. Fitur ini juga menyediakan opsi penerjemahan instan dengan menekan tombol translate.

Pengalaman AI tersebut juga didukung oleh performa yang mumpuni. Galaxy A06 5G ditenagai chipset MediaTek Dimensity 6300 dengan fabrikasi 6nm yang diklaim responsif untuk membuka aplikasi dan menjalankan berbagai aktivitas secara lancar. Ponsel ini juga dibekali layar luas 6,7 inci yang memberikan kenyamanan saat membaca pesan, menonton video, maupun berselancar di media sosial.

Dari sisi daya tahan, perangkat ini dibekali baterai berkapasitas 6.000mAh yang dirancang untuk menunjang penggunaan sepanjang hari. Dukungan konektivitas 5G juga memungkinkan akses internet yang lebih cepat dan stabil, sehingga pengguna dapat tetap produktif maupun menikmati hiburan dengan lebih nyaman.

Dengan kombinasi fitur AI praktis, performa andal, layar luas, serta konektivitas 5G, Galaxy A06 5G dipasarkan dengan harga sekitar Rp2,7 jutaan. Perangkat ini tersedia dalam pilihan warna Black dan Light Violet melalui berbagai kanal penjualan resmi Samsung. Hingga 31 Maret 2026, Samsung juga menghadirkan sejumlah promo seperti bundling travel adapter 25W, garansi pabrik dua tahun, serta potongan harga untuk layanan perlindungan perangkat. (Samsung Newsroom Indonesia/Z-2)