Galaxy S27 Ultra Siap Rombak Total Kamera Setelah 4 Tahun

SAMSUNG dilaporkan tengah mempersiapkan sebuah revolusi besar melalui kehadiran Galaxy S27 Ultra yang dijadwalkan meluncur pada awal tahun 2027. Setelah hampir empat tahun mempertahankan konfigurasi perangkat keras yang serupa, flagship masa depan ini diprediksi akan membawa perubahan besar pada kameranya.
Fokus utama dari pembaruan ini terletak pada integrasi sensor kamera Isocell HP6 200MP dan Isocell HPA. Kombinasi ini dirancang untuk menetapkan standar baru dalam kualitas gambar, jangkauan dinamis, serta kemampuan pemotretan minim cahaya yang selama ini menjadi tantangan besar di industri ponsel pintar.
Inti dari keunggulan Galaxy S27 Ultra terletak pada penggunaan sensor Isocell HP6 200MP generasi terbaru. Sensor ini merupakan pengembangan signifikan dari pendahulunya dengan membawa teknologi LOFIC yang memungkinkan fitur Single-Exposure HDR.
Teknologi ini memastikan setiap jepretan memiliki eksposur yang seimbang meskipun berada di lingkungan dengan kontras cahaya yang ekstrem, seperti saat menghadap matahari atau di bawah lampu kota yang terang.
Selain itu, kemampuan pemrosesan gambar pada kondisi gelap akan ditingkatkan melalui teknologi pixel-binning yang lebih cerdas, mampu menggabungkan piksel kecil menjadi unit yang lebih besar untuk menangkap cahaya secara maksimal sehingga menghasilkan foto yang jernih dengan gangguan noise yang sangat minim.
Selain sektor kamera, Galaxy S27 Ultra akan menjadi panggung bagi debut chipset Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro yang dibangun di atas arsitektur 2nm pertama di dunia. Penggunaan fabrikasi yang sangat kecil ini menjanjikan efisiensi daya yang luar biasa sekaligus peningkatan performa hingga mencapai kecepatan 5.5GHz.
Untuk mendukung kebutuhan kecerdasan buatan (AI) yang berjalan secara lokal di perangkat, Samsung juga menyematkan RAM LPDDR6 dengan pilihan hingga 16GB. Dukungan perangkat keras ini tidak hanya mempercepat proses penyuntingan foto dan video secara instan, tetapi juga memastikan integrasi "BIO-Fusion Core" pada sistem operasi One UI 9.5 berjalan dengan tingkat keamanan data yang sangat ketat.
Secara fisik, Samsung berupaya memberikan kenyamanan lebih bagi pengguna dengan menggunakan teknologi baterai Silicon-Carbon berkapasitas 5.000 mAh. Teknologi ini memungkinkan kepadatan energi yang lebih tinggi dalam ruang yang lebih sempit, sehingga perangkat tetap ramping dengan ketebalan hanya 8,9mm meski mengusung layar Dynamic AMOLED 2X seluas 6,9 inci.
Dari sisi keamanan, Galaxy S27 Ultra akan memperkenalkan Polar ID, sebuah sistem pengenalan wajah di bawah layar yang jauh lebih ringkas dan efisien dibandingkan pesaingnya. Tidak ketinggalan, peningkatan kecepatan pengisian daya kabel menjadi 65W akhirnya memberikan jawaban atas permintaan pengguna setia yang telah lama menantikan kecepatan pengisian yang lebih kompetitif.
Visi Samsung tidak berhenti pada ponsel pintar semata, karena mereka juga mempersiapkan generasi terbaru Galaxy Watch yang ditenagai prosesor Qualcomm Snapdragon Wear Elite 3nm.
Jam tangan pintar ini akan mengalami peningkatan kecepatan CPU hingga lima kali lipat dan efisiensi baterai 30% lebih baik dibandingkan model sebelumnya. Dengan sinkronisasi yang lebih dalam antara Galaxy S27 Ultra dan Galaxy Watch melalui Bluetooth 6.0, pengguna akan mendapatkan ekosistem kesehatan dan produktivitas yang jauh lebih akurat dan responsif. (Geeky Gadgets/IBTimes/Z-2)
