12 HP Terbaru Rilis Maret 2026: Daftar Spesifikasi dan Harga untuk Lebara

Headline
MEMASUKI bulan Maret 2026, pasar smartphone di Indonesia kembali memanas. Bertepatan dengan momentum menjelang Lebaran, para produsen teknologi global berlomba-lomba merilis perangkat andalan mereka.
Mulai dari inovasi kamera 200MP hingga baterai "badak" 7.000 mAh, pilihan gadget tahun ini sangat beragam untuk menemani aktivitas silaturahmi dan mudik Anda.
Berikut adalah daftar 12 HP terbaru yang rilis atau mulai tersedia secara luas di Maret 2026:
Menjadi primadona kelas menengah, A57 5G hadir dengan chipset Exynos 1680 dan layar Super AMOLED 120Hz yang sangat cerah, cocok untuk penggunaan di bawah sinar matahari saat ziarah atau kunjungan keluarga.
Apple memberikan kejutan dengan merilis varian "e" yang lebih terjangkau namun tetap bertenaga dengan chip A19. Desainnya yang compact membuatnya nyaman digenggam saat mobilitas tinggi di hari raya.
Dikenal sebagai flagship killer, seri ini membawa pengisian daya super cepat 120W. Anda hanya butuh waktu 20 menit pengisian saat beristirahat di rest area untuk mendapatkan baterai penuh kembali.
Fokus pada fotografi, Realme menyematkan sensor kamera periskop yang mampu melakukan zoom optik tajam, sangat berguna untuk memotret momen kebersamaan dari jarak jauh.
Vivo tetap konsisten dengan fitur Aura Light yang kini makin cerdas. Foto selfie saat malam takbiran akan terlihat natural dan minim noise.
Membawa desain yang sangat tipis dan elegan, Reno 15 Pro cocok bagi Anda yang ingin tampil stylish saat mengenakan baju Lebaran baru.
Bagi para gamer yang ingin mabar saat libur Lebaran, Poco X8 Pro Max adalah jawabannya. Ditenagai baterai 8.500 mAh, HP ini bisa bertahan hingga 2 hari pemakaian intens.
Menawarkan spesifikasi tinggi dengan harga kompetitif, Infinix Note 60 Ultra hadir dengan layar 144Hz yang sangat mulus untuk scrolling media sosial.
Pilihan lebih terjangkau dari A57, namun tetap memiliki sertifikasi IP67 (tahan air dan debu), aman jika terkena tumpahan kuah opor atau gerimis saat perjalanan.
Di kelas entry-level, C83 menawarkan memori besar 256GB dengan harga Rp2 jutaan, cukup untuk menyimpan ribuan foto dan video momen Idul Fitri.
Menonjolkan kemampuan videografi dengan stabilisasi tingkat tinggi, cocok untuk membuat konten vlog mudik yang sinematik.
Smartphone ini fokus pada efisiensi daya dan performa stabil, memastikan navigasi Google Maps tetap lancar tanpa kendala panas berlebih selama perjalanan jauh.
Apakah iPhone 17e sudah mendukung 5G?
Ya, iPhone 17e sudah mendukung konektivitas 5G global termasuk pita frekuensi di Indonesia.
HP mana yang paling murah di daftar ini?
Realme C83 5G diprediksi menjadi yang paling terjangkau dengan harga di kisaran Rp2,2 juta. (Z-10)
iPhone 17e dirancang untuk menjalankan AI generatif secara lokal. Dengan Neural Engine 16-core, fitur seperti Live Translation dan pemrosesan bahasa alami menjadi lebih cepat
Sistem kamera belakang tunggal 48 MP pada iPhone 17e berfungsi sebagai sistem 2-in-1. Dengan teknik sensor cropping, pengguna bisa mendapatkan kualitas zoom optik 2x yang tajam.
Berbeda dengan siklus rilis musim gugur yang biasanya diisi oleh model Pro, iPhone 17e hadir sebagai penyegar di kuartal pertama tahun 2026.
Cek harga iPhone 17 terbaru Februari 2026 di iBox. Simak perbandingannya dengan bocoran harga Februari 2025 dan spek iPhone 17e terbaru.
iPhone 17e segera meluncur Februari 2026! Simak bocoran chip A19, kembalinya fitur MagSafe, dan prediksi harga resminya di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved