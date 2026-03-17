12 HP Terbaru Rilis Maret 2026: Daftar Spesifikasi dan Harga untuk Lebara

Cari HP baru buat Lebaran 2026? Ini daftar 12 HP terbaru rilis Maret 2026

MEMASUKI bulan Maret 2026, pasar smartphone di Indonesia kembali memanas. Bertepatan dengan momentum menjelang Lebaran, para produsen teknologi global berlomba-lomba merilis perangkat andalan mereka.

Mulai dari inovasi kamera 200MP hingga baterai "badak" 7.000 mAh, pilihan gadget tahun ini sangat beragam untuk menemani aktivitas silaturahmi dan mudik Anda.

Berikut adalah daftar 12 HP terbaru yang rilis atau mulai tersedia secara luas di Maret 2026:

1. Samsung Galaxy A57 5G

Menjadi primadona kelas menengah, A57 5G hadir dengan chipset Exynos 1680 dan layar Super AMOLED 120Hz yang sangat cerah, cocok untuk penggunaan di bawah sinar matahari saat ziarah atau kunjungan keluarga.

Apple memberikan kejutan dengan merilis varian "e" yang lebih terjangkau namun tetap bertenaga dengan chip A19. Desainnya yang compact membuatnya nyaman digenggam saat mobilitas tinggi di hari raya.

3. Xiaomi 17T Pro

Dikenal sebagai flagship killer, seri ini membawa pengisian daya super cepat 120W. Anda hanya butuh waktu 20 menit pengisian saat beristirahat di rest area untuk mendapatkan baterai penuh kembali.

4. Realme 16 Pro+

Fokus pada fotografi, Realme menyematkan sensor kamera periskop yang mampu melakukan zoom optik tajam, sangat berguna untuk memotret momen kebersamaan dari jarak jauh.

5. Vivo V70 5G

Vivo tetap konsisten dengan fitur Aura Light yang kini makin cerdas. Foto selfie saat malam takbiran akan terlihat natural dan minim noise.

6. Oppo Reno 15 Pro

Membawa desain yang sangat tipis dan elegan, Reno 15 Pro cocok bagi Anda yang ingin tampil stylish saat mengenakan baju Lebaran baru.

7. Poco X8 Pro Max

Bagi para gamer yang ingin mabar saat libur Lebaran, Poco X8 Pro Max adalah jawabannya. Ditenagai baterai 8.500 mAh, HP ini bisa bertahan hingga 2 hari pemakaian intens.

8. Infinix Note 60 Ultra

Menawarkan spesifikasi tinggi dengan harga kompetitif, Infinix Note 60 Ultra hadir dengan layar 144Hz yang sangat mulus untuk scrolling media sosial.

9. Samsung Galaxy A37 5G

Pilihan lebih terjangkau dari A57, namun tetap memiliki sertifikasi IP67 (tahan air dan debu), aman jika terkena tumpahan kuah opor atau gerimis saat perjalanan.

10. Realme C83 5G

Di kelas entry-level, C83 menawarkan memori besar 256GB dengan harga Rp2 jutaan, cukup untuk menyimpan ribuan foto dan video momen Idul Fitri.

11. Tecno Camon 50 Pro

Menonjolkan kemampuan videografi dengan stabilisasi tingkat tinggi, cocok untuk membuat konten vlog mudik yang sinematik.

12. iQOO Z11x

Smartphone ini fokus pada efisiensi daya dan performa stabil, memastikan navigasi Google Maps tetap lancar tanpa kendala panas berlebih selama perjalanan jauh.

Cek Promo Bundling: Biasanya operator seluler memberikan paket data besar untuk mudik.

Garansi Resmi: Pastikan membeli unit dengan garansi resmi Indonesia agar mudah klaim jika terjadi masalah di perjalanan.

Kapasitas Baterai: Untuk mudik jalur darat, prioritaskan baterai di atas 5.000 mAh.

FAQ Smartphone Lebaran 2026

Apakah iPhone 17e sudah mendukung 5G?

Ya, iPhone 17e sudah mendukung konektivitas 5G global termasuk pita frekuensi di Indonesia.

HP mana yang paling murah di daftar ini?

Realme C83 5G diprediksi menjadi yang paling terjangkau dengan harga di kisaran Rp2,2 juta. (Z-10)