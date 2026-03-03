Harga iPhone 17e di Indonesia, Berikut Spesifikasinya

iPhone 17e(Doc Apple Hub)

APPLE secara resmi memperkenalkan iPhone 17e sebagai anggota terbaru dan paling terjangkau dalam keluarga iPhone 17 series pada Maret 2026. Meskipun diposisikan sebagai model entri, iPhone 17e membawa peningkatan performa yang drastis dibandingkan pendahulunya, terutama berkat penyematan chip A19 yang mendukung penuh fitur kecerdasan buatan Apple Intelligence.

Bagi konsumen di Indonesia, kehadiran iPhone 17e menjadi jawaban bagi mereka yang menginginkan performa perangkat kelas atas namun dengan harga yang lebih bersahabat. Berikut adalah ulasan lengkap mengenai harga, spesifikasi, dan fitur unggulan iPhone 17e.

Harga iPhone 17e di Indonesia (Estimasi Resmi)

Secara global, Apple membanderol iPhone 17e mulai dari US$599. Menariknya, dengan harga yang sama dengan generasi sebelumnya, Apple kini melipatgandakan kapasitas penyimpanan dasar menjadi 256GB.

Baca juga : Spesifikasi dan Harga iPhone 17e, Berikut Tanggal Rilisnya

Berdasarkan tren harga distributor resmi seperti iBox dan Digimap, berikut adalah estimasi harga iPhone 17e di Indonesia dalam Mata Uang Rupiah:

Varian Penyimpanan Estimasi Harga Indonesia (Mata Uang Rupiah) iPhone 17e 256GB Rp10.499.000 - Rp10.999.000 iPhone 17e 512GB Rp13.499.000 - Rp13.999.000

*Catatan: Harga di atas adalah estimasi berdasarkan nilai tukar dan pajak impor. Harga resmi akan diumumkan saat masa pre-order di Indonesia dibuka, yang diprediksi pada akhir Maret atau awal April 2026.

Spesifikasi iPhone 17e

iPhone 17e tidak hanya sekadar "versi murah". Apple menyematkan berbagai teknologi mutakhir yang sebelumnya hanya ada di seri Pro.

Baca juga : iPhone 17e: Bocoran Spesifikasi, Harga, dan Tanggal Rilis 2026

1. Dapur Pacu: Chip A19 yang Powerful

iPhone 17e menggunakan chip A19 berbasis arsitektur 3nm. Meskipun memiliki jumlah inti GPU yang sedikit lebih sedikit dibandingkan seri Pro (4-core GPU), performa CPU-nya tetap 15% lebih cepat dibanding chip A18. Chip ini dirancang khusus untuk menjalankan model bahasa besar (LLM) secara on-device melalui Apple Intelligence.

2. Layar dengan Ceramic Shield 2

Mengusung layar 6,1 inci Super Retina XDR OLED, iPhone 17e kini lebih tangguh berkat Ceramic Shield 2. Material ini diklaim memiliki ketahanan gores 3x lebih baik dan mampu mengurangi pantulan cahaya (anti-glare) secara signifikan dibandingkan generasi sebelumnya.

3. Kamera 48 MP Fusion

Sistem kamera belakang tunggal 48 MP pada iPhone 17e berfungsi sebagai sistem 2-in-1. Dengan teknik sensor cropping, pengguna bisa mendapatkan kualitas zoom optik 2x yang tajam. Kamera ini juga mendukung perekaman video 4K Dolby Vision hingga 60 fps.

Berbeda dengan iPhone 17 standar, iPhone 17e masih mempertahankan desain "notch" (poni) klasik dan belum mengadopsi Dynamic Island atau layar ProMotion 120Hz.

Fitur Unggulan dan Keunggulan iPhone 17e

Hadirnya MagSafe: Setelah absen di seri budget sebelumnya, iPhone 17e kini resmi mendukung ekosistem MagSafe untuk pengisian daya nirkabel yang lebih cepat dan aksesori magnetik.

Setelah absen di seri budget sebelumnya, iPhone 17e kini resmi mendukung ekosistem MagSafe untuk pengisian daya nirkabel yang lebih cepat dan aksesori magnetik. Apple Intelligence: Pengguna dapat menikmati fitur AI seperti Clean Up di foto, Writing Tools, hingga Siri yang lebih cerdas.

Pengguna dapat menikmati fitur AI seperti Clean Up di foto, Writing Tools, hingga Siri yang lebih cerdas. Modem Apple C1X: Modem 5G buatan Apple sendiri yang diklaim 2x lebih cepat dan jauh lebih hemat baterai dibandingkan modem generasi sebelumnya.

Modem 5G buatan Apple sendiri yang diklaim 2x lebih cepat dan jauh lebih hemat baterai dibandingkan modem generasi sebelumnya. Pilihan Warna Baru: Hadir dalam warna Black, White, dan warna baru yang sangat dinanti, Soft Pink dengan finishing matte yang elegan.

Hadir dalam warna Black, White, dan warna baru yang sangat dinanti, dengan finishing matte yang elegan. Konektivitas Satelit: Fitur Emergency SOS via Satelit kini tersedia secara standar untuk membantu pengguna dalam kondisi darurat tanpa sinyal seluler.

iPhone 17e adalah pilihan terbaik bagi Anda yang mencari keseimbangan antara harga dan teknologi terbaru. Dengan penyimpanan dasar 256GB dan chip A19, ponsel ini dipastikan akan relevan untuk penggunaan jangka panjang hingga 5-6 tahun ke depan. Jika Anda tidak terlalu mempermasalahkan ketiadaan layar 120Hz atau kamera ultra-wide, iPhone 17e adalah value for money terbaik dari Apple di tahun 2026. (Z-4)