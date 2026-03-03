Harga iPhone 17e di Indonesia, Berikut Spesifikasinya

Headline
APPLE secara resmi memperkenalkan iPhone 17e sebagai anggota terbaru dan paling terjangkau dalam keluarga iPhone 17 series pada Maret 2026. Meskipun diposisikan sebagai model entri, iPhone 17e membawa peningkatan performa yang drastis dibandingkan pendahulunya, terutama berkat penyematan chip A19 yang mendukung penuh fitur kecerdasan buatan Apple Intelligence.
Bagi konsumen di Indonesia, kehadiran iPhone 17e menjadi jawaban bagi mereka yang menginginkan performa perangkat kelas atas namun dengan harga yang lebih bersahabat. Berikut adalah ulasan lengkap mengenai harga, spesifikasi, dan fitur unggulan iPhone 17e.
Secara global, Apple membanderol iPhone 17e mulai dari US$599. Menariknya, dengan harga yang sama dengan generasi sebelumnya, Apple kini melipatgandakan kapasitas penyimpanan dasar menjadi 256GB.
Berdasarkan tren harga distributor resmi seperti iBox dan Digimap, berikut adalah estimasi harga iPhone 17e di Indonesia dalam Mata Uang Rupiah:
|Varian Penyimpanan
|Estimasi Harga Indonesia (Mata Uang Rupiah)
|iPhone 17e 256GB
|Rp10.499.000 - Rp10.999.000
|iPhone 17e 512GB
|Rp13.499.000 - Rp13.999.000
*Catatan: Harga di atas adalah estimasi berdasarkan nilai tukar dan pajak impor. Harga resmi akan diumumkan saat masa pre-order di Indonesia dibuka, yang diprediksi pada akhir Maret atau awal April 2026.
iPhone 17e tidak hanya sekadar "versi murah". Apple menyematkan berbagai teknologi mutakhir yang sebelumnya hanya ada di seri Pro.
iPhone 17e menggunakan chip A19 berbasis arsitektur 3nm. Meskipun memiliki jumlah inti GPU yang sedikit lebih sedikit dibandingkan seri Pro (4-core GPU), performa CPU-nya tetap 15% lebih cepat dibanding chip A18. Chip ini dirancang khusus untuk menjalankan model bahasa besar (LLM) secara on-device melalui Apple Intelligence.
Mengusung layar 6,1 inci Super Retina XDR OLED, iPhone 17e kini lebih tangguh berkat Ceramic Shield 2. Material ini diklaim memiliki ketahanan gores 3x lebih baik dan mampu mengurangi pantulan cahaya (anti-glare) secara signifikan dibandingkan generasi sebelumnya.
Sistem kamera belakang tunggal 48 MP pada iPhone 17e berfungsi sebagai sistem 2-in-1. Dengan teknik sensor cropping, pengguna bisa mendapatkan kualitas zoom optik 2x yang tajam. Kamera ini juga mendukung perekaman video 4K Dolby Vision hingga 60 fps.
Berbeda dengan iPhone 17 standar, iPhone 17e masih mempertahankan desain "notch" (poni) klasik dan belum mengadopsi Dynamic Island atau layar ProMotion 120Hz.
iPhone 17e adalah pilihan terbaik bagi Anda yang mencari keseimbangan antara harga dan teknologi terbaru. Dengan penyimpanan dasar 256GB dan chip A19, ponsel ini dipastikan akan relevan untuk penggunaan jangka panjang hingga 5-6 tahun ke depan. Jika Anda tidak terlalu mempermasalahkan ketiadaan layar 120Hz atau kamera ultra-wide, iPhone 17e adalah value for money terbaik dari Apple di tahun 2026. (Z-4)
iPhone 17e dirancang untuk menjalankan AI generatif secara lokal. Dengan Neural Engine 16-core, fitur seperti Live Translation dan pemrosesan bahasa alami menjadi lebih cepat
Berbeda dengan siklus rilis musim gugur yang biasanya diisi oleh model Pro, iPhone 17e hadir sebagai penyegar di kuartal pertama tahun 2026.
