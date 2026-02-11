Spesifikasi dan Harga iPhone 17e, Berikut Tanggal Rilisnya

Headline
BANYAK pengguna smartphone yang mendambakan performa flagship Apple namun dengan harga yang lebih masuk akal. Memasuki awal tahun 2026, perhatian dunia teknologi kini tertuju pada kemunculan iPhone 17e yang diprediksi akan menjadi primadona baru di kelas entry-level premium.
Artikel ini akan mengupas tuntas bocoran spesifikasi, perkiraan harga di Indonesia, hingga jadwal rilis resminya. Kami juga akan membedah mengapa model "e" (Essential) ini memiliki daya tarik unik yang bahkan tidak dimiliki oleh saudara-saudaranya di lini iPhone 17 lainnya.
Berbeda dengan siklus rilis musim gugur yang biasanya diisi oleh model Pro, iPhone 17e hadir sebagai penyegar di kuartal pertama tahun 2026. Apple tampaknya ingin memastikan bahwa teknologi kecerdasan buatan mereka, Apple Intelligence, dapat dinikmati oleh lebih banyak orang tanpa harus merogoh kocek hingga puluhan juta Rupiah.
Meskipun diposisikan sebagai model paling terjangkau, iPhone 17e tidak datang dengan spesifikasi "kaleng-kaleng". Berikut adalah detail teknis yang berhasil dihimpun:
|Fitur
|iPhone 17e
|iPhone 17
|iPhone 17 Pro
|Chipset
|A19 (Binned)
|A19
|A19 Pro
|Layar
|6.1" OLED (60Hz)
|6.3" OLED (120Hz)
|6.3" LTPO (120Hz)
|Kamera Belakang
|Single 48MP
|Dual 48MP
|Triple 48MP + LiDAR
|Material
|Aluminium
|Aluminium
|Titanium
Mungkin Anda bertanya, mengapa harus memilih iPhone 17e jika ada model yang lebih mahal? Jawabannya terletak pada efisiensi dan nilai fungsionalitas.
Di saat iPhone 17 Pro dibanderol mulai dari belasan hingga puluhan juta Rupiah, iPhone 17e hadir dengan chip A19 yang secara mentah mampu menjalankan aplikasi berat dan multitasking hampir setara dengan model reguler. Ini adalah cara termurah untuk mendapatkan performa Apple Intelligence terbaru.
Dengan layar 6,1 inci, iPhone 17e jauh lebih nyaman digenggam dibandingkan iPhone 17 Pro Max yang semakin besar. Bagi pengguna yang aktif dan sering menggunakan ponsel dengan satu tangan, dimensi iPhone 17e adalah yang paling ideal.
Penggunaan modem C1X buatan Apple sendiri pada iPhone 17e diklaim lebih hemat daya dibandingkan modem pihak ketiga yang digunakan pada beberapa seri sebelumnya. Hal ini membuat daya tahan baterai 4000 mAh miliknya mampu bertahan lebih lama untuk penggunaan harian.
Berdasarkan pola peluncuran Apple Event musim semi, iPhone 17e diprediksi akan diperkenalkan secara global pada 19 Februari 2026. Untuk pasar Indonesia, perangkat ini biasanya akan menyusul dalam waktu beberapa minggu setelahnya.
Estimasi Harga iPhone 17e di Indonesia:
*Catatan: Harga di atas menggunakan estimasi kurs Mata Uang Rupiah terbaru dan beban pajak impor.
iPhone 17e adalah jawaban Apple bagi konsumen yang menginginkan kemewahan ekosistem iOS tanpa harus membayar fitur-fitur "Pro" yang jarang digunakan. Kehadiran Dynamic Island dan chip A19 menjadikannya investasi jangka panjang yang sangat menarik di tahun 2026. (Z-4)
iPhone 17e dirancang untuk menjalankan AI generatif secara lokal. Dengan Neural Engine 16-core, fitur seperti Live Translation dan pemrosesan bahasa alami menjadi lebih cepat
Sistem kamera belakang tunggal 48 MP pada iPhone 17e berfungsi sebagai sistem 2-in-1. Dengan teknik sensor cropping, pengguna bisa mendapatkan kualitas zoom optik 2x yang tajam.
