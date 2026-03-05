Segini Harga iPhone 17e di Indonesia, Berikut Spesifikasinya

iPhone 17e(Doc Apple Hub)

APPLE secara resmi telah memperkenalkan iPhone 17e sebagai anggota terbaru sekaligus varian paling terjangkau dalam lini iPhone 17 series. Kehadiran model ini cukup mengejutkan pasar karena Apple memutuskan untuk menyatukan lini "entry-level" langsung ke dalam keluarga angka utama, menggantikan peran yang sebelumnya diisi oleh seri SE.

Meskipun hadir sebagai varian termurah, iPhone 17e tidak datang dengan spesifikasi "kaleng-kaleng". Apple justru membekalinya dengan teknologi masa depan, termasuk dukungan penuh untuk Apple Intelligence dan chipset generasi terbaru.

Daftar Harga iPhone 17e di Indonesia

Berdasarkan pantauan di distributor resmi per Maret 2026, iPhone 17e dibanderol dengan harga yang sangat kompetitif. Salah satu kejutan besar adalah kapasitas penyimpanan dasarnya yang kini dimulai dari 256 GB.

Varian Penyimpanan Harga Estimasi (Rupiah) iPhone 17e 256 GB Rp10.499.000 iPhone 17e 512 GB Rp13.499.000

iPhone 17e mengusung berbagai peningkatan yang membuatnya terasa seperti ponsel flagship. Berikut adalah ringkasan spesifikasinya:

Chipset: Apple A19 (3nm)

Apple A19 (3nm) Layar: 6,1 inci Super Retina XDR OLED

6,1 inci Super Retina XDR OLED Proteksi: Ceramic Shield 2 (3x lebih tahan gores)

Ceramic Shield 2 (3x lebih tahan gores) Kamera Belakang: 48 MP Fusion (2x Optical-quality Zoom)

48 MP Fusion (2x Optical-quality Zoom) Kamera Depan: 12 MP TrueDepth

12 MP TrueDepth Penyimpanan: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Sistem Operasi: iOS 26

Fitur Unggulan dan Kelebihan

1. Apple Intelligence Terintegrasi

iPhone 17e dirancang untuk menjalankan AI generatif secara lokal. Dengan Neural Engine 16-core, fitur seperti Live Translation dan pemrosesan bahasa alami menjadi lebih cepat dan aman tanpa harus selalu bergantung pada cloud.

iPhone 17e adalah varian termurah yang mampu menjalankan fitur AI tingkat lanjut dari Apple secara optimal.

2. Dukungan MagSafe dan Pengisian Cepat

Untuk pertama kalinya, varian terjangkau ini mendapatkan dukungan MagSafe. Anda bisa menggunakan charger magnetik, dompet MagSafe, hingga power bank magnetik dengan kecepatan pengisian nirkabel hingga 15W (Qi2).

3. Kamera 48 MP Fusion

Meski hanya memiliki satu lensa di bagian belakang, sensor 48 MP Fusion ini mampu melakukan "crop" sensor untuk menghasilkan foto 2x zoom dengan kualitas optik. Ini memberikan fleksibilitas seperti memiliki dua lensa dalam satu sensor.

iPhone 17e adalah pilihan tepat bagi Anda yang menginginkan performa chip A19 terbaru dan fitur AI masa depan dengan budget sekitar Rp10 jutaan. Dengan memori internal 256 GB sebagai standar, ponsel ini memberikan nilai (value) yang jauh lebih tinggi dibandingkan model-model sebelumnya. (Z-4)