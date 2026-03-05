Segini Harga iPhone 17e di Indonesia, Berikut Spesifikasinya

Headline
APPLE secara resmi telah memperkenalkan iPhone 17e sebagai anggota terbaru sekaligus varian paling terjangkau dalam lini iPhone 17 series. Kehadiran model ini cukup mengejutkan pasar karena Apple memutuskan untuk menyatukan lini "entry-level" langsung ke dalam keluarga angka utama, menggantikan peran yang sebelumnya diisi oleh seri SE.
Meskipun hadir sebagai varian termurah, iPhone 17e tidak datang dengan spesifikasi "kaleng-kaleng". Apple justru membekalinya dengan teknologi masa depan, termasuk dukungan penuh untuk Apple Intelligence dan chipset generasi terbaru.
Berdasarkan pantauan di distributor resmi per Maret 2026, iPhone 17e dibanderol dengan harga yang sangat kompetitif. Salah satu kejutan besar adalah kapasitas penyimpanan dasarnya yang kini dimulai dari 256 GB.
|Varian Penyimpanan
|Harga Estimasi (Rupiah)
|iPhone 17e 256 GB
|Rp10.499.000
|iPhone 17e 512 GB
|Rp13.499.000
iPhone 17e mengusung berbagai peningkatan yang membuatnya terasa seperti ponsel flagship. Berikut adalah ringkasan spesifikasinya:
iPhone 17e dirancang untuk menjalankan AI generatif secara lokal. Dengan Neural Engine 16-core, fitur seperti Live Translation dan pemrosesan bahasa alami menjadi lebih cepat dan aman tanpa harus selalu bergantung pada cloud.
iPhone 17e adalah varian termurah yang mampu menjalankan fitur AI tingkat lanjut dari Apple secara optimal.
Untuk pertama kalinya, varian terjangkau ini mendapatkan dukungan MagSafe. Anda bisa menggunakan charger magnetik, dompet MagSafe, hingga power bank magnetik dengan kecepatan pengisian nirkabel hingga 15W (Qi2).
Meski hanya memiliki satu lensa di bagian belakang, sensor 48 MP Fusion ini mampu melakukan "crop" sensor untuk menghasilkan foto 2x zoom dengan kualitas optik. Ini memberikan fleksibilitas seperti memiliki dua lensa dalam satu sensor.
iPhone 17e adalah pilihan tepat bagi Anda yang menginginkan performa chip A19 terbaru dan fitur AI masa depan dengan budget sekitar Rp10 jutaan. Dengan memori internal 256 GB sebagai standar, ponsel ini memberikan nilai (value) yang jauh lebih tinggi dibandingkan model-model sebelumnya. (Z-4)
Sistem kamera belakang tunggal 48 MP pada iPhone 17e berfungsi sebagai sistem 2-in-1. Dengan teknik sensor cropping, pengguna bisa mendapatkan kualitas zoom optik 2x yang tajam.
Berbeda dengan siklus rilis musim gugur yang biasanya diisi oleh model Pro, iPhone 17e hadir sebagai penyegar di kuartal pertama tahun 2026.
