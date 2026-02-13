Gara-gara Fitur AI, Notepad Windows 11 Malah Buka Celah Keamanan

Headline
NOTEPAD Windows 11 bukan lagi “editor teks polos” yang aman karena sederhana. Microsoft menyuntikkan fitur modern, dari dukungan Markdown sampai komponen berbasis AI untuk merangkum dan menulis ulang.
Masalahnya, semakin banyak fitur, semakin lebar permukaan serangan. Cybernews dan PC Gamer menyorot laporan celah keamanan Notepad yang berpotensi memungkinkan eksekusi kode jarak jauh (RCE) melalui file tertentu.
Dalam skenario yang dilaporkan, file berbahaya yang memuat tautan tertentu bisa memicu proses eksternal tanpa disadari pengguna. Notepad yang dulu offline dan minim interaksi sistem kini makin “terhubung” dan kompleks, dan itu mengubah profil risikonya.
Dari “Aman Karena Sederhana” Jadi “Kompleks Karena Pintar”
Selama puluhan tahun, Notepad nyaris tidak punya alasan untuk masuk radar keamanan:
Begitu fitur bertambah, pola klasiknya muncul, feature creep. Setiap lapisan kemampuan baru berarti lebih banyak jalur yang bisa disalahgunakan.
Celah ini disebut berisiko tinggi. Jika dimanfaatkan, penyerang bisa menjalankan kode berbahaya dengan hak akses pengguna. Belum ada kabar eksploitasi massal, tapi faktanya jelas: bahkan aplikasi “sekecil” Notepad sekarang relevan untuk dibahas sebagai target.
Microsoft disebut sudah merilis patch keamanan lewat pembaruan Windows 11. Pengguna disarankan segera update. Namun pertanyaannya tetap menggantung, apakah semua aplikasi perlu “dipintarkan” dengan AI, kalau dampaknya membuat area serangannya ikut membengkak?
Notepad mungkin terlihat sepele. Tapi saat AI dan fitur modern masuk, risikonya ikut naik level. (Cybernews, PC Gamer/Z-10)
