Semua Perangkat Galaxy Yang Akan Menerima Pembaruan One UI 8.5

SEJAUH tahun ini, Samsung telah merilis dua pembaruan firmware utama yang hampir sempurna. Sekarang, di tengah perluasan penuh One UI 8.0 , Samsung sedang mengerjakan pembaruan besar berikutnya secara diam-diam, One UI 8.5.

Kemungkinan besar, One UI 8.5 akan debut awal tahun depan bersamaan dengan peluncuran lini Galaxy S26 . Kemudian, Samsung akan menghadirkan One UI 8.5 ke banyak ponsel dan tablet Galaxy lainnya yang dirilis pada tahun-tahun sebelumnya.

Apakah perangkat Galaxy Anda akan termasuk dan menerima One UI 8.5 tahun depan? Lihat apakah Anda menemukannya dalam daftar di bawah ini.

Baca juga : Ponsel Lipat Tiga Samsung Segera Rilis, Ada Fitur Split Trio

Trik praktis untuk mengetahui dengan cepat apakah perangkat Anda akan menerima One UI 8.5 adalah dengan memeriksa apakah perangkat tersebut memenuhi syarat untuk One UI 8.0 atau tidak.

Jadi, One UI 8.0 dan 8.5 sama-sama berbasis Android 16. Oleh karena itu, meskipun Android 16 adalah pembaruan terakhir yang akan diterima perangkat Samsung Anda, perangkat tersebut seharusnya akan menerima One UI 8.5, cepat atau lambat, selama memenuhi syarat untuk One UI 8.0.

Untuk detail lebih lanjut, daftar lengkap di bawah ini mencantumkan setiap ponsel dan tablet Galaxy yang akan mendapatkan One UI 8.5. Daftar ini mencantumkan semuanya, mulai dari ponsel lipat terbaru dan flagship seri S hingga ponsel Galaxy A kelas menengah dan perangkat tangguh. Kita akan membahas lebih lanjut tentang ketersediaan setelah jeda.

Baca juga : Galaxy A06 5G Tawarkan Pengalaman AI Praktis dengan Circle to Search

Seri Galaxy S

Galaxy S25 FE

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Seri Galaxy Z

Galaxy Z Fold 7

Edisi Khusus Galaxy Z Fold

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 7

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Seri Galaxy A

Galaxy A73

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A26

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A16 (LTE+5G)

Galaxy A06 (LTE+5G)

Galaxy A17 (LTE+5G)

Seri Galaxy Tab

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE+

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9+

Galaxy Tab A11

Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Galaxy Tab Active 5

Galaxy Tab Active 5 Pro

Seri Galaxy F

Galaxy F56

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F16

Galaxy F15

Galaxy F06

Galaxy F36

Seri Galaxy M

Galaxy M56

Galaxy M55s

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M16

Galaxy M15

Galaxy M06

Seri Galaxy XCover

Galaxy XCover 7

Galaxy XCover 7 Pro

Galaxy XCover 6 Pro

Kapan perangkat Anda akan menerima One UI 8.5?

Samsung belum menyebutkan apa pun secara resmi tentang One UI 8.5, tetapi versi awal telah bocor, mengungkapkan banyak informasi menarik tentang fitur dan perubahan yang akan datang .

Berdasarkan strategi firmware Samsung yang biasa, One UI 8.5 seharusnya diluncurkan awal tahun depan dan secara bertahap menjangkau setiap perangkat yang memenuhi syarat melalui pembaruan over-the-air (OTA).

Versi beta One UI 8.5 mungkin akan menjangkau sejumlah perangkat terbatas, seperti seri Galaxy S25, pada akhir tahun 2025, tetapi belum ada rencana beta resmi yang dikonfirmasi hingga saat ini. (SamMobile/Z-2)