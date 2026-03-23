Semua Perangkat Galaxy Yang Akan Menerima Pembaruan One UI 8.5

Headline
Halal Bi Halal Milik Semua

Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Muhammad Ghifari A
23/3/2026 09:08
Ilustrasi(Sammobile)

SEJAUH tahun ini, Samsung telah merilis dua pembaruan firmware utama yang hampir sempurna. Sekarang, di tengah perluasan penuh One UI 8.0 , Samsung sedang mengerjakan pembaruan besar berikutnya secara diam-diam, One UI 8.5.

Kemungkinan besar, One UI 8.5 akan debut awal tahun depan bersamaan dengan peluncuran lini Galaxy S26 . Kemudian, Samsung akan menghadirkan One UI 8.5 ke banyak ponsel dan tablet Galaxy lainnya yang dirilis pada tahun-tahun sebelumnya. 

Apakah perangkat Galaxy Anda akan termasuk dan menerima One UI 8.5 tahun depan? Lihat apakah Anda menemukannya dalam daftar di bawah ini.

Trik praktis untuk mengetahui dengan cepat apakah perangkat Anda akan menerima One UI 8.5 adalah dengan memeriksa apakah perangkat tersebut memenuhi syarat untuk One UI 8.0 atau tidak.

Jadi, One UI 8.0 dan 8.5 sama-sama berbasis Android 16. Oleh karena itu, meskipun Android 16 adalah pembaruan terakhir yang akan diterima perangkat Samsung Anda, perangkat tersebut seharusnya akan menerima One UI 8.5, cepat atau lambat, selama memenuhi syarat untuk One UI 8.0.

Untuk detail lebih lanjut, daftar lengkap di bawah ini mencantumkan setiap ponsel dan tablet Galaxy yang akan mendapatkan One UI 8.5. Daftar ini mencantumkan semuanya, mulai dari ponsel lipat terbaru dan flagship seri S hingga ponsel Galaxy A kelas menengah dan perangkat tangguh. Kita akan membahas lebih lanjut tentang ketersediaan setelah jeda.

Seri Galaxy S

  • Galaxy S25 FE
  • Galaxy S25
  • Galaxy S25+
  • Galaxy S25 Ultra
  • Galaxy S25 Edge
  • Galaxy S24 Ultra
  • Galaxy S24+
  • Galaxy S24
  • Galaxy S24 FE
  • Galaxy S23 Ultra
  • Galaxy S23+
  • Galaxy S23
  • Galaxy S23 FE
  • Galaxy S22 Ultra
  • Galaxy S22+
  • Galaxy S22
  • Galaxy S21 FE

Seri Galaxy Z

  • Galaxy Z Fold 7
  • Edisi Khusus Galaxy Z Fold
  • Galaxy Z Fold 6
  • Galaxy Z Fold 5
  • Galaxy Z Flip 7
  • Galaxy Z Flip 6
  • Galaxy Z Flip 5
  • Galaxy Z Fold 4
  • Galaxy Z Flip 4

Seri Galaxy A

  • Galaxy A73
  • Galaxy A56
  • Galaxy A55
  • Galaxy A54
  • Galaxy A53
  • Galaxy A36
  • Galaxy A35
  • Galaxy A34
  • Galaxy A33
  • Galaxy A26
  • Galaxy A25
  • Galaxy A24
  • Galaxy A15  (LTE+5G)
  • Galaxy A16  (LTE+5G)
  • Galaxy A06  (LTE+5G)
  • Galaxy A17  (LTE+5G)

Seri Galaxy Tab

  • Galaxy Tab S10+
  • Galaxy Tab S10 Ultra
  • Galaxy Tab S10 FE
  • Galaxy Tab S10 FE+
  • Galaxy Tab S9 FE+
  • Galaxy Tab S9 FE
  • Galaxy Tab S9  Ultra (Wi-Fi/5G)
  • Galaxy Tab S9+  (Wi-Fi/5G)
  • Galaxy Tab S9  (Wi-Fi/5G)
  • Galaxy Tab S8 Ultra  (Wi-Fi/5G)
  • Galaxy Tab S8+  (Wi-Fi/5G)
  • Galaxy Tab S8  (Wi-Fi/5G)
  • Galaxy Tab A9
  • Galaxy Tab A9+
  • Galaxy Tab A11
  • Galaxy Tab S6 Lite (2024)
  • Galaxy Tab Active 5
  • Galaxy Tab Active 5 Pro

Seri Galaxy F

  • Galaxy F56
  • Galaxy F55
  • Galaxy F54
  • Galaxy F34
  • Galaxy F16
  • Galaxy F15
  • Galaxy F06
  • Galaxy F36

Seri Galaxy M

  • Galaxy M56
  • Galaxy M55s
  • Galaxy M55
  • Galaxy M54
  • Galaxy M34
  • Galaxy M53
  • Galaxy M33
  • Galaxy M16
  • Galaxy M15
  • Galaxy M06

Seri Galaxy XCover

  • Galaxy XCover 7
  • Galaxy XCover 7 Pro
  • Galaxy XCover 6 Pro

Kapan perangkat Anda akan menerima One UI 8.5?

Samsung belum menyebutkan apa pun secara resmi tentang One UI 8.5, tetapi versi awal telah bocor, mengungkapkan banyak informasi menarik tentang fitur dan perubahan yang akan datang .

Berdasarkan strategi firmware Samsung yang biasa, One UI 8.5 seharusnya diluncurkan awal tahun depan dan secara bertahap menjangkau setiap perangkat yang memenuhi syarat melalui pembaruan over-the-air (OTA). 

Versi beta One UI 8.5 mungkin akan menjangkau sejumlah perangkat terbatas, seperti seri Galaxy S25, pada akhir tahun 2025, tetapi belum ada rencana beta resmi yang dikonfirmasi hingga saat ini. (SamMobile/Z-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Thalatie Yani
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved