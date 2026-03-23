Semua Perangkat Galaxy Yang Akan Menerima Pembaruan One UI 8.5

Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
SEJAUH tahun ini, Samsung telah merilis dua pembaruan firmware utama yang hampir sempurna. Sekarang, di tengah perluasan penuh One UI 8.0 , Samsung sedang mengerjakan pembaruan besar berikutnya secara diam-diam, One UI 8.5.
Kemungkinan besar, One UI 8.5 akan debut awal tahun depan bersamaan dengan peluncuran lini Galaxy S26 . Kemudian, Samsung akan menghadirkan One UI 8.5 ke banyak ponsel dan tablet Galaxy lainnya yang dirilis pada tahun-tahun sebelumnya.
Apakah perangkat Galaxy Anda akan termasuk dan menerima One UI 8.5 tahun depan? Lihat apakah Anda menemukannya dalam daftar di bawah ini.
Trik praktis untuk mengetahui dengan cepat apakah perangkat Anda akan menerima One UI 8.5 adalah dengan memeriksa apakah perangkat tersebut memenuhi syarat untuk One UI 8.0 atau tidak.
Jadi, One UI 8.0 dan 8.5 sama-sama berbasis Android 16. Oleh karena itu, meskipun Android 16 adalah pembaruan terakhir yang akan diterima perangkat Samsung Anda, perangkat tersebut seharusnya akan menerima One UI 8.5, cepat atau lambat, selama memenuhi syarat untuk One UI 8.0.
Untuk detail lebih lanjut, daftar lengkap di bawah ini mencantumkan setiap ponsel dan tablet Galaxy yang akan mendapatkan One UI 8.5. Daftar ini mencantumkan semuanya, mulai dari ponsel lipat terbaru dan flagship seri S hingga ponsel Galaxy A kelas menengah dan perangkat tangguh. Kita akan membahas lebih lanjut tentang ketersediaan setelah jeda.
Samsung belum menyebutkan apa pun secara resmi tentang One UI 8.5, tetapi versi awal telah bocor, mengungkapkan banyak informasi menarik tentang fitur dan perubahan yang akan datang .
Berdasarkan strategi firmware Samsung yang biasa, One UI 8.5 seharusnya diluncurkan awal tahun depan dan secara bertahap menjangkau setiap perangkat yang memenuhi syarat melalui pembaruan over-the-air (OTA).
Versi beta One UI 8.5 mungkin akan menjangkau sejumlah perangkat terbatas, seperti seri Galaxy S25, pada akhir tahun 2025, tetapi belum ada rencana beta resmi yang dikonfirmasi hingga saat ini. (SamMobile/Z-2)
