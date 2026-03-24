Tak Perlu Ribet, Samsung Galaxy S26 Kini Bisa Kirim File ke iPhone Lewat Quick Share, Begini Caranya

Perangkat Airdrop kini terhubung dengan Quickshare di Samsung Galaxy S26 Series.(Dok. Samsung Newsroom Indonesia)

SAMSUNG resmi menghadirkan dukungan fitur berbagi file lintas ekosistem yang selama ini menjadi salah satu hambatan terbesar antara Android dan Apple. Melalui pembaruan Quick Share, pengguna Samsung Galaxy S26 kini dapat mengirim file langsung ke perangkat seperti iPhone, iPad, hingga Mac tanpa perlu aplikasi tambahan.

Fitur ini mulai tersedia sejak Senin (23/3) kemarin dan pertama kali diperkenalkan pada Galaxy S26 Series, termasuk Galaxy S26, Galaxy S26 Plus, dan Galaxy S26 Ultra. Pembaruan ini digulirkan secara bertahap, diawali dari Korea Selatan sebelum meluas ke berbagai wilayah lain seperti Asia Tenggara, Eropa, Jepang, hingga Amerika Utara.

Dengan integrasi ini, Quick Share kini menawarkan pengalaman yang mirip dengan AirDrop milik Apple. Pengguna dapat berbagi file secara instan menggunakan koneksi nirkabel jarak dekat, tanpa harus mengandalkan layanan cloud atau aplikasi pihak ketiga yang kerap memakan waktu dan kuota internet.

Langkah Samsung ini dinilai berpotensi mengubah kebiasaan pengguna dalam bertukar file lintas platform. Jika sebelumnya pengguna Android dan Apple harus mencari solusi alternatif, kini proses berbagi file dapat dilakukan lebih cepat dan praktis secara langsung antar perangkat.

Meski begitu, Samsung belum mengungkap daftar lengkap perangkat Galaxy yang akan mendapatkan fitur ini. Perusahaan memastikan bahwa dukungan berbagi dengan perangkat Apple akan diperluas secara bertahap ke lebih banyak perangkat yang kompatibel.

Cara Kerja: Mirip AirDrop, Tanpa Internet

Secara teknis, fitur ini tetap memanfaatkan teknologi nirkabel jarak dekat seperti Bluetooth dan Wi-Fi untuk mendeteksi perangkat di sekitar dan mentransfer file secara langsung. Dengan metode ini, proses berbagi file menjadi lebih cepat, stabil, serta tidak memerlukan koneksi internet.

Quick Share akan mendeteksi perangkat Apple yang berada di sekitar pengguna. Setelah itu, pengguna hanya perlu memilih file dan mengirimkannya seperti menggunakan AirDrop pada umumnya. Kedua perangkat juga harus mengaktifkan mode visibilitas (misalnya “Everyone”) agar proses transfer dapat berjalan lancar.

Cara Mengaktifkan Fitur AirDrop di Galaxy S26 Series

Berikut langkah-langkah untuk mengaktifkan fitur berbagi dengan perangkat Apple melalui Quick Share:

Buka menu Pengaturan (Settings) Pilih Perangkat Terhubung (Connected Devices) Ketuk Quick Share Gulir ke bawah dan pilih “Berbagi dengan perangkat Apple (Share with Apple device)” Aktifkan dengan mengetuk tombol “On / Aktifkan”

(Samsung Newsroom Indonesia/H-3)