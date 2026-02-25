iPhone Kini Bisa Kunci dan Nyalakan Mobil Toyota Berkat Fitur Baru Ini

Toyota menghadirkan fitur kunci mobil digital berbasis Apple Wallet pada RAV4 2026 di AS. Pengguna iPhone dan Apple Watch kini bisa membuka dan menyalakan mobil tanpa kunci fisik.(Mac Rumor)

TOYOTA resmi menghadirkan dukungan fitur kunci mobil digital berbasis Apple Wallet untuk sejumlah model terbarunya di Amerika Serikat. Fitur ini memungkinkan pengguna iPhone dan Apple Watch untuk mengunci, membuka kunci, hingga menyalakan kendaraan tanpa menggunakan kunci fisik.

Fitur kunci mobil digital pertama kali diperkenalkan Apple pada 2020 melalui aplikasi Wallet. Sejak saat itu, sejumlah produsen otomotif seperti Audi, BMW, Hyundai, Kia, Genesis, Mercedes-Benz, dan Volvo telah lebih dulu mengadopsinya. Kini, Toyota menyusul dengan mulai menghadirkan kompatibilitas tersebut pada beberapa varian Toyota RAV4 model tahun 2026.

Berdasarkan laporan pengguna di Reddit, dukungan ini telah tersedia untuk model RAV4 2026 di pasar AS. Namun, belum ada konfirmasi resmi apakah fitur serupa akan diperluas ke model Toyota lainnya dalam waktu dekat.

Mengandalkan Teknologi Ultra Wideband

Implementasi Toyota memanfaatkan teknologi Ultra Wideband (UWB), yang memungkinkan komunikasi presisi jarak dekat antara perangkat dan kendaraan. Dengan teknologi ini, pengguna cukup mendekati mobil sambil membawa iPhone di saku atau Apple Watch di pergelangan tangan untuk membuka pintu secara otomatis. Mesin kendaraan juga dapat dinyalakan tanpa perlu mengeluarkan perangkat dari tas atau saku.

Untuk menggunakan fitur ini, pengguna memerlukan iPhone 11 atau model yang lebih baru, maupun Apple Watch Series 6 atau generasi setelahnya, karena perangkat tersebut telah mendukung teknologi UWB.

Perlu Langganan Remote Connect

Fitur kunci mobil digital ini disebut terintegrasi dengan layanan Toyota Remote Connect. Layanan tersebut memungkinkan kontrol jarak jauh terhadap kendaraan melalui aplikasi dan dibanderol mulai dari 15 dolar AS per bulan. Toyota memberikan masa uji coba gratis selama satu tahun untuk setiap pembelian kendaraan baru.

Sebelumnya, MacRumors melaporkan Toyota memang tengah menyiapkan dukungan untuk kunci mobil Apple Wallet. Dengan peluncuran ini, Toyota memperluas integrasi ekosistem digitalnya sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna.

Apple memiliki halaman khusus yang mencantumkan daftar kendaraan kompatibel dengan fitur kunci mobil iPhone. Namun, daftar tersebut tidak selalu diperbarui secara berkala, sehingga beberapa model terbaru sering kali belum langsung tercantum.

Kehadiran fitur ini menandai langkah lanjutan digitalisasi di industri otomotif, di mana smartphone semakin berperan sebagai pusat kendali berbagai perangkat, termasuk kendaraan pribadi. (MACRumors/Z-2)