Toyota Posko Siaga dan Toyota Bengkel Siaga Temani Perjalanan Mudik

(DOK TOYOTA)

PERKUAT komitmen Mobility Solution for All, PT Toyota-Astra Motor (TAM) menghadirkan 10 Toyota Posko Siaga yang beroperasi 24 jam nonstop di rute mudik Pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan Sulawesi, 17–29 Maret 2026. Kolaborasi dengan stake holders lainnya, 297 Toyota Bengkel Siaga tetap beroperasi normal di masa libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 2026, bersama layanan Toyota Mobile Service (TMS) dan Emergency Roadside Assistance (ERA) yang siap sedia 24 jam.

“Toyota berkomitmen untuk memberikan Peace of Mind untuk setiap mobilitas masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Program Holiday Campaign kembali diadakan di masa liburan Hari Raya Idul Fitri 2026, untuk memastikan pelanggan dapat berkendara worry-free kemanapun tujuannya. Layanan yang diberikan tidak hanya urusan servis kendaraan, namun juga kebutuhan pengemudi bersama anggota keluarga sehingga mereka memperoleh pengalaman yang menyenangkan,” jelas Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Jap Ernando Demily.

BEROPERASI 24 JAM DI RUTE MUDIK LEBARAN

Sebagai bagian dari Total Mobility Solution, Toyota terus menghadirkan berbagai layanan untuk memastikan kenyamanan pelanggan selama perjalanan. Salah satunya, melalui program Toyota Holiday Campaign yangtelah berlangsung selama lebih dari tiga dekade pada momen libur Hari Raya Idul Fitri serta Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Seiring semakin terintegrasinya jaringan jalan tol di berbagai wilayah Indonesia, pola perjalanan mudik pelanggan juga menjadi semakin terkoneksi dan efisien. Karena itu, tahun ini, Toyota bersama jaringan dealership kembali mengoperasikan 10 Toyota Posko Siaga 24 Jam di berbagai lokasi strategis yang dilalui oleh para pemudik.

Toyota menempatkan titik layanan siaga secara lebih strategis di rute-rute utama yang paling banyak dilalui pelanggan, sehingga kehadirannya dapat memberikan manfaat yang lebih optimal. Bagi pelanggan yang belum sempat servis berkala, Toyota Posko Siaga dapat memberikan layanan servis berkala dan perbaikan ringan kendaraan.

Pemilik mobil Toyota bisa melakukan general check-up kendaraan secara gratis, dengan pemeriksaan yang dilakukan meliputi ban, Wiper Water Level, Brake System, Oil Condition, Accu, Clutch, Exterior-interior Lamp danUndercarriage. Jika ada masalah yang terbilang berat, pelanggan akan direkomendasikan agar mobilnya di-towing menuju bengkel resmi Toyota terdekat untuk mendapat perbaikan yang lebih lengkap.

Layanan ini, dapat dimanfaatkan juga oleh pengguna kendaraan elektrifikasi, termasuk Hybrid EV Toyota. Dengan biaya jasa dan genuine spare parts yang sama dengan bengkel resmi Toyota, pelanggan memperoleh keuntungan tambahan yakni diskon biaya jasa 25%. Serta fasilitas penggantian ban dan gratis TMO Glass Cleaner khusus di Toyota Posko Siaga Cikampek KM 57.

Toyota Posko Siaga menyediakan fasilitas untuk pelanggan agar dapat beristirahat selama perjalanan. Fasilitas yang dimiliki terdiri atas area parkir memadai, ruang istirahat atau lounge ber-AC yang bersih dan nyaman, dilengkapi wifi gratis, TV satelit, kursi pijat otomatis, makanan dan minuman ringan, toilet, serta kids dan game corner. Selain itu, pelanggan berkesempatan mendapatkan e-money sebesar Rp100 ribu dari mTOYOTA selama persediaan masih ada dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Sementara itu, sejumlah 297 Toyota Bengkel Siaga akan tetap memberikan layanan bengkel normal di libur Hari Raya Idul Fitri 2026 dan masa cuti bersama nasional. Pelanggan tidak akan kesulitan ketika ingin servis berkala atau mobilnya mengalami masalah dalam perjalanan karena jaringan bengkel resmi Toyota tersebar di sebagian besar wilayah Indonesia. Tidak ada biaya tambahan untuk semua layanan yang diberikan, baik itu General Repair maupun Body & Paint. (H-1)