Kemendukbangga Hadirkan Posko Layanan Keluarga di Jalur Mudik Lebaran 2026

Posko Mudik Pelabuhan Ahmad Yani, Ternate(Dok.HO)

MUDIK bukan sekadar perjalanan pulang ke kampung halaman. Bagi jutaan masyarakat Indonesia, mudik adalah momen kembali ke hangatnya keluarga, melepas rindu dengan orang tua dan kerabat, serta merayakan kebersamaan setelah setahun beraktivitas di perantauan. Perjalanan panjang yang ditempuh para pemudik menjadikan kesehatan dan kenyamanan keluarga sebagai hal penting yang perlu dijaga sepanjang perjalanan.

Untuk mendukung kelancaran dan keselamatan perjalanan tersebut, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN menyiapkan sejumlah posko layanan keluarga di berbagai titik strategis jalur mudik Lebaran 2026 yang tersebar di 31 provinsi. Posko ini dihadirkan sebagai tempat singgah bagi pemudik untuk beristirahat sekaligus memperoleh layanan konsultasi keluarga serta informasi kesehatan reproduksi.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji mengatakan kehadiran posko layanan keluarga merupakan bentuk dukungan pemerintah agar perjalanan mudik masyarakat dapat berlangsung lebih aman, nyaman, dan tetap memperhatikan kesehatan keluarga.

“Kami akan dukung. Di beberapa titik nanti ada posko-posko dari Kemendukbangga/BKKBN yang berkenaan dengan pelayanan keluarga. Lalu ada konsultasi, juga pelayanan kontrasepsi,” ujar Menteri Wihaji dalam keterangan yang diterima (16/3/).

Posko layanan keluarga tersebut ditempatkan di sejumlah titik yang banyak dilalui pemudik selama periode arus mudik maupun arus balik Lebaran, seperti terminal, bandara, stasiun, pelabuhan, serta ruas jalur strategis lainnya. Sebagian besar posko yang dihadirkan Kemendukbangga/BKKBN bergabung dengan Posko Ketupat yang dikelola Kepolisian Republik Indonesia sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara terpadu melalui sinergi lintas instansi di lapangan.

Melalui kolaborasi tersebut, pemudik tidak hanya mendapatkan pengamanan lalu lintas dari aparat kepolisian, tetapi juga dapat memanfaatkan layanan konsultasi keluarga, edukasi kesehatan reproduksi, hingga informasi pelayanan kontrasepsi bagi pasangan usia subur. Menteri Wihaji menambahkan, penyelenggaraan posko pelayanan keluarga tersebut juga berada dalam koordinasi dan pengawalan Korps Lalu Lintas Polri agar kehadirannya dapat menjangkau titik-titik strategis jalur mudik yang dilalui masyarakat.

Pemudik yang ingin memanfaatkan layanan tersebut cukup mendatangi lokasi posko layanan keluarga yang tersedia di jalur mudik. Petugas di posko akan membantu mengarahkan masyarakat sesuai dengan kebutuhan layanan yang dibutuhkan, mulai dari konsultasi keluarga, edukasi kesehatan reproduksi, hingga informasi pelayanan kontrasepsi. Layanan posko mudik Kemendukbangga/BKKBN ini mulai beroperasi pada 16 Maret 2026 pukul 08.00–15.00. Untuk memastikan ketersediaan layanan, masyarakat diimbau memantau secara berkala informasi jadwal operasional posko karena waktu pelayanan di masing-masing lokasi dapat berbeda.

Kehadiran posko dengan layanan keluarga ini diharapkan dapat membantu pemudik menjaga kondisi keluarga selama perjalanan. Perjalanan mudik yang aman tidak hanya soal tiba di tujuan, tetapi juga memastikan seluruh anggota keluarga—terutama ibu, bayi, dan balita—tetap sehat dan terlindungi selama perjalanan.

Kemendukbangga/BKKBN mengajak masyarakat untuk memanfaatkan posko layanan keluarga sebagai tempat beristirahat sejenak di tengah perjalanan mudik. Dengan beristirahat serta menjaga kesehatan keluarga, perjalanan mudik diharapkan dapat berlangsung lebih lancar sehingga masyarakat dapat berkumpul kembali dengan keluarga di kampung halaman dengan aman dan selamat.

Menteri Wihaji berharap mudik Lebaran 2026 dapat membawa kebahagiaan bagi setiap keluarga, "Semoga keluarga-keluarga yang ada di Indonesia di mana pun berada yang nanti melaksanakan mudik, aman, nyaman, dan sehat walafiat,” pungkasnya. (M-3)