Lestari Moerdijat: Posko Mudik NasDem Jateng Berkontribusi Jaga Kesehatan dan Keselamatan Pemudik 

Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
POSKO Mudik Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Jawa Tengah (Jateng) layani pemudik tetap bugar menuju kampung halaman di momen libur Lebaran 2026.
"Memberi pelayanan kepada masyarakat melalui Posko Mudik dan Arus Balik merupakan wujud nyata keberpihakan partai politik pada kemanusiaan dan sosial kemasyarakatan," kata Ketua DPW Partai NasDem Jawa Tengah Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/3).
Diakui Lestari, di antara pemudik yang melintas masih banyak terlihat pengguna kendaraan roda dua.
"Mereka rentan kelelahan fisik, apalagi saat arus balik nanti karena sudah terkuras tenaganya. Kami hadir untuk membantu mereka agar perjalanan tetap aman dan sehat," ujar Rerie, sapaan akrab Lestari.
DPW Partai NasDem Jawa Tengah, ujar Rerie menyediakan dua Posko Mudik dan Arus Balik yaitu di Klaten dan Wonogiri, Jawa Tengah.
Posko Mudik dan Arus Balik DPW Partai NasDem Jawa Tengah itu diresmikan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Saan Mustofa, di sela Safari Ramadan DPP Partai NasDem pada Rabu (4/3).
Kedua posko di Klaten dan Wonogiri itu mulai beroperasi sejak 16 Maret 2026 di masa mudik lebaran, hingga 24 Maret 2026 pada saat arus balik.
Pelayanan yang disediakan pada posko tersebut, ujar Rerie, tidak sekadar tempat istirahat.
Menurut Rerie, posko yang dikelola oleh Badan Rescue Partai NasDem Jawa Tengah, para kader, relawan, dan tim kesehatan ini, menyediakan fasilitas pijat gratis untuk memulihkan kelelahan otot, air mineral gratis, serta layanan kesehatan seperti cek tekanan darah dan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).
Pada layanan pijat gratis, ungkap Rerie, DPW Partai NasDem Jawa Tengah juga melibatkan rekan-rekan tunanetra dan tunawicara yang tinggal wilayah sekitar posko.
"Di posko tersebut kami juga memberikan edukasi singkat soal keselamatan berkendara. Semua ini kami lakukan secara gratis dan non-diskriminatif. Siapa pun yang lewat dan butuh istirahat, silakan singgah," tegas Rerie.
Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu berharap kehadiran Partai NasDem dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas.
"Ini adalah bentuk gotong royong untuk mewujudkan keselamatan bersama. Kami berharap dengan adanya posko ini, risiko kecelakaan akibat kelelahan bisa berkurang," pungkasnya. (H-3)
