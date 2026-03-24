Arus Balik Lebaran 2026, Stasiun Tegal Layani Lebih dari 10 Ribu Penumpang

Ilustrasi stasiun Tegal(Supardji Rasban/MI)

MEMASUKI musim arus balik Lebaran 2026, volume penumpang kereta api di Stasiun Tegal, Jawa Tengah, masih menunjukkan angka yang tinggi. Pada Selasa (24/3/2026) atau H+2 Idulfitri, Stasiun Tegal melayani sebanyak 10.442 penumpang, yang terdiri dari 5.920 penumpang naik dan 4.522 penumpang turun.

Manager Humas KAI Daop 4 Semarang, Luqman Arif, menyampaikan bahwa tingginya mobilitas pelanggan ini merupakan bagian dari peningkatan arus balik yang telah berlangsung sejak H+1 Lebaran.

“Pada periode arus balik Lebaran 2026, khususnya tanggal 23 hingga 24 Maret 2026, Stasiun Tegal mencatat pergerakan penumpang yang cukup signifikan. Bahkan pada 23 Maret 2026 (H+1), jumlah penumpang mencapai angka tertinggi yaitu 11.463 penumpang yang kami layani di Stasiun Tegal,” ujar Luqman.

Secara kumulatif, data penumpang di Stasiun Tegal selama dua hari periode arus balik adalah sebagai berikut:

1. 23 Maret 2026 (H+1): Total 11.463 penumpang, terdiri dari 6.070 penumpang naik dan 5.393 penumpang turun

2. 24 Maret 2026 (H+2): Total 10.442 penumpang, terdiri dari 5.920 penumpang naik dan 4.522 penumpang turun

Sedangkan sejumlah kereta api yang menjadi favorit pelanggan pada masa arus balik ini antara lain KA Tegal Bahari, KA Airlangga, KA Joglosemarkerto, dan KA Tawang Jaya. Sementara itu, tujuan perjalanan yang paling diminati pelanggan meliputi Jakarta, Surabaya, dan Purwokerto.

Luqman menambahkan, KAI terus berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan terbaik bagi seluruh pelanggan, khususnya pada masa arus balik Lebaran yang identik dengan tingginya mobilitas masyarakat.

“Kami mengimbau kepada seluruh pelanggan untuk datang lebih awal ke stasiun, minimal 30–60 menit sebelum jadwal keberangkatan. Selain itu, pelanggan juga diharapkan untuk selalu menjaga barang bawaan masing-masing selama berada di area stasiun maupun di dalam perjalanan,” tambah Luqman.

Ia mengatakan bahwa KAI Daop 4 Semarang memastikan seluruh aspek operasional dan pelayanan telah dipersiapkan secara optimal guna memberikan pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, dan tepat waktu bagi masyarakat selama masa arus balik Angkutan Lebaran 2026. (H-4)