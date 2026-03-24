Puncak Arus Balik Lebaran 2026 di Pelabuhan Tenau Kupang Diperkirakan Hari Ini

Headline
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
PUNCAK arus balik Lebaran 2026 di Pelabuhan Tenau Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), diperkirakan terjadi pada hari ini, Selasa (24/3). Lonjakan penumpang dipicu kedatangan dua kapal penumpang yang sandar hampir bersamaan di pelabuhan tersebut.
Kepala Cabang PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Kupang Teguh Hari Setiadi menyebutkan, dua kapal yang tiba yakni KM Sirimau dan KM Tidar.
"KM Sirimau dijadwalkan tiba dari Kalabahi pada pukul 15.00 Wita, disusul KM Tidar yang tiba dari Lewoleba sekitar pukul 16.00 Wita," ujarnya saat dihubungi Media Indonesia.
Menurut Teguh, KM Sirimau mengangkut sebanyak 858 penumpang arus balik, sementara KM Tidar mengangkut 2.060 penumpang. Selain itu, jumlah penumpang yang akan berangkat juga cukup tinggi, yakni sebanyak 488 orang untuk KM Sirimau dan 1.363 orang untuk KM Tidar.
Setelah menurunkan penumpang, KM Sirimau akan melanjutkan pelayaran menuju Lewoleba, Maumere, Bau-Bau, Wanci, Ambon hingga Sorong. Sementara KM Tidar akan melanjutkan perjalanan ke Lewoleba, Larantuka, Maumere, Bau-Bau, Makassar, Surabaya, Tanjung Priok dan Kijang.
Teguh mengimbau para penumpang untuk tetap memperhatikan jadwal keberangkatan serta menjaga ketertiban selama berada di area pelabuhan, mengingat tingginya mobilitas masyarakat pada puncak arus balik Lebaran tahun ini. (H-4)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved