Posko Mudik Dunlop Hadirkan Cek dan Konsultasi Ban Gratis Demi Keselamatan Mudik

MENYAMBUT musim Mudik Lebaran 2026, PT Sumi Rubber Indonesia kembali menghadirkan Posko Mudik Dunlop sebagai bentuk komitmen untuk mendukung keselamatan dan kenyamanan perjalanan masyarakat.

Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, diperkirakan sekitar 143,9 juta orang akan melakukan perjalanan mudik pada Lebaran 2026, menggunakan berbagai moda transportasi darat, laut, maupun udara. Tingginya mobilitas ini menjadikan kondisi kendaraan, khususnya ban, sebagai faktor penting dalam keselamatan berkendara.

“Sebagai salah satu brand tire terkemuka di Indonesia, Dunlop menempatkan konsumen sebagai prioritas utama. Melalui Dunlop Posko Mudik ini, kami ingin memberikan edukasi keselamatan berkendara, khususnya terkait pentingnya kondisi ban,” ujar Tomohiro Senna, Sales & Marketing Director PT Sumi Rubber Indonesia.

Posko Mudik Dunlop akan beroperasi 24 jam pada 14–20 Maret 2026 di Rest Area KM 57 Tol Jakarta– Cikampek. Para teknisi Dunlop menyediakan berbagai layanan seperti pemeriksaan kondisi ban, pengisian nitrogen, balancing, tambal ban, promo pembelian ban serta konsultasi perawatan ban untuk seluruh merek ban.

Pada kesempatan ini, Dunlop juga menghadirkan program Spesial, di mana konsumen berkesempatan mendapatkan kesempatan liburan mewah bersama keluarga ke Bali. Konsumen yang melakukan pembelian minimal dua ban dapat mengikuti program tersebut serta memperoleh berbagai suvenir menarik dan cashback s/d Rp3juta dari Dunlop.

Selain layanan kendaraan, Posko Mudik Dunlop juga menghadirkan aktivasi PADEL GAMES, di mana pengunjung dapat mengikuti tantangan memasukkan bola ke lingkaran ban untuk mendapatkan hadiah, seperti vocher minimarket, e-wallet, dan merchandise Dunlop.

Untuk kenyamanan pemudik yang beristirahat, Posko Mudik Dunlop juga menyediakan kursi pijat gratis, area entertain games dengan PS5, serta dapat membawa pulang snack gratis berkat kolaborasi Dunlop dengan Orang Tua Group.

Pengunjung juga dapat melihat line-up produk ban Dunlop sekaligus memberikan masukan melalui survei kepuasan konsumen, yang menjadi bagian dari upaya Dunlop dalam meningkatkan kualitas layanan.

Reviewer otomotif Fitra Eri yang turut hadir dalam peresmian Posko Mudik Dunlop menekankan pentingnya kesiapan pengemudi dan kendaraan sebelum melakukan perjalanan mudik. “Salah satu komponen yang sering dianggap sepele namun sangat krusial adalah ban. Fasilitas pengecekan ban seperti yang disediakan di Posko Mudik Dunlop ini sangat membantu para pemudik untuk memastikan kendaraan mereka siap menempuh perjalanan jauh dengan lebih aman,” ujar Fitra Eri.

Melalui program ini, Dunlop berharap dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan keselamatan dan kenyamanan perjalanan masyarakat selama musim mudik Lebaran. (H-1)