Mudik Aman dan Nyaman, BPJS Kesehatan Sediakan Layanan Gratis bagi Pemudik

BPJS Kesehatan sediakan Posko Mudik BPJS Kesehatan(Doc BPJS Kesehatan)

SEBAGAI wujud dukungan terhadap kenyamanan peserta JKN maupun masyarakat luas yang menjalani perjalanan mudik Lebaran tahun 2026, BPJS Kesehatan menghadirkan Posko Mudik BPJS Kesehatan di sejumlah titik padat pemudik. Melalui posko tersebut, para pemudik dapat memanfaatkan berbagai layanan kesehatan maupun layanan informasi terkait Program JKN selama perjalanan mudik.

"Para pemudik dapat mengakses layanan tersebut di Posko Mudik BPJS Kesehatan dari tanggal 13 hingga 18 Maret 2026 yang berlokasi di Pelabuhan Merak Banten, Terminal Pulo Gebang Jakarta Timur, Rest Area Tol Cipularang Km 88A Purwakarta, Rest Area Tol Cipali Km 166A Majalengka, Rest Area Tol Ungaran Km 429 Semarang, Rest Area Tol Masaran Km 519A Sragen, Terminal Purabaya Sidoarjo, serta Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar," terang Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Sutopo Patrio Jati, saat meresmikan Posko Mudik BPJS Kesehatan di Rest Area Tol 519 Masaran, Sragen, Jumat (13/03).

Sutopo mengatakan bahwa BPJS Kesehatan secara rutin menghadirkan Posko Mudik setiap periode Lebaran sebagai bentuk komitmen dalam memberikan kemudahan akses layanan bagi peserta JKN yang melakukan perjalanan mudik. Ia menjelaskan kehadiran Posko Mudik BPJS Kesehatan bertujuan agar para pemudik tetap dapat memperoleh layanan kesehatan maupun informasi terkait Program JKN selama perjalanan.

"BPJS Kesehatan juga tetap menyediakan layanan administrasi kepesertaan secara tatap muka di kantor cabang. Layanan di kantor cabang buka pada tanggal 18, 20, 23, dan 24 Maret 2026 mulai pukul 08.00 hingga 13.30 waktu setempat, sehingga masyarakat tetap dapat memperoleh layanan administrasi secara langsung baik sebelum ataupun setelah periode libur Lebaran," tambah Sutopo.

Selain dapat memanfaatkan layanan konsultasi dan pemeriksaan kesehatan gratis, para pemudik juga dapat memanfaatkan sejumlah layanan lainnya di Posko Mudik BPJS Kesehatan, seperti fasilitas relaksasi, penyediaan obat-obatan dasar, pemberian tindakan medis sederhana yang bersifat emergency, hingga pemberian rujukan apabila diperlukan.

“Para pemudik yang singgah di Posko Mudik BPJS Kesehatan dapat memanfaatkan berbagai layanan tersebut secara gratis tanpa dipungut biaya. Untuk itu kami mengimbau kepada para pemudik agar tidak ragu untuk singgah dan memanfaatkan layanan yang telah kami sediakan,” jelas Sutopo.

Sutopo menambahkan, selama periode mudik Lebaran, dipastikan bahwa peserta JKN tetap dapat mengakses layanan kesehatan meskipun sedang berada di luar daerah domisili. Dengan prinsip portabilitas Program JKN, peserta tetap dapat memperoleh layanan rawat jalan di Puskesmas, klinik, atau dokter praktik mandiri yang lain yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan apabila fasilitas kesehatan tempat peserta terdaftar sedang tutup atau peserta berada di luar daerah.

Namun bila dalam kondisi gawat darurat peserta dapat langsung mengunjungi rumah sakit terdekat tanpa memerlukan rujukan terlebih dahulu. Sutopo mengatakan, informasi mengenai fasilitas kesehatan yang tetap beroperasi selama periode libur Lebaran dapat diakses melalui Aplikasi Mobile JKN.

“Kami juga terus memperkuat sinergi dengan fasilitas kesehatan, baik di Puskesmas, klinik, atau dokter praktik mandiri serta di rumah sakit, agar tetap memberikan pelayanan optimal selama periode mudik Lebaran. Apabila peserta JKN mengalami kendala saat mengakses layanan kesehatan, BPJS Kesehatan juga menyediakan berbagai kanal layanan pengaduan seperti Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165, maupun BPJS Kesehatan Care Center 165,” ujar Sutopo.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menegaskan bahwa penyelenggaraan Posko Mudik merupakan bagian dari komitmen BPJS Kesehatan untuk memastikan peserta JKN tetap mendapatkan akses layanan kesehatan selama periode mudik Lebaran.

“Sebagai Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap program dan layanan yang dilaksanakan BPJS Kesehatan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik serta berorientasi pada kepentingan peserta JKN. Oleh karena itu, kami memandang penyelenggaraan Posko Mudik ini sebagai bentuk komitmen penting untuk memastikan masyarakat tetap dapat memperoleh akses layanan kesehatan yang aman dan responsif selama periode mudik Lebaran,” ujar Stevanus.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen, dr. Hardiyanto, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Posko Mudik BPJS Kesehatan yang berlokasi di Rest Area Masaran KM 519A, Sragen. Di wilayah Sragen, khususnya di Masaran KM 519A, menjadi salah satu titik yang cukup ramai dikunjungi oleh para pemudik. Banyak pemudik yang memanfaatkan lokasi tersebut untuk beristirahat sejenak setelah menempuh perjalanan panjang sebelum melanjutkan perjalanan menuju kampung halaman.

“Biasanya para pemudik singgah di wilayah Sragen ini untuk beristirahat dan mempersiapkan diri sebelum akhirnya bertemu dengan keluarga di kampung halaman. Karena itu, keberadaan Posko Mudik BPJS Kesehatan di tempat ini sangat membantu, terutama dalam memberikan layanan kesehatan bagi pemudik yang membutuhkan,” ujar dr. Hardiyanto.

Lebih lanjut, dr. Hardiyanto berharap Posko Mudik BPJS Kesehatan di wilayah Sragen dapat terus diadakan setiap tahun. Menurutnya, keberadaan posko tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya bagi para pemudik yang melintas di wilayah Kabupaten Sragen.

“Kami berharap posko mudik seperti ini dapat terus hadir setiap tahun di wilayah Sragen, sehingga dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi para pemudik yang melintas dan beristirahat di daerah kami,” tambahnya. (Adv)