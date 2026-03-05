BPJS Kesehatan Buka Ruang Aspirasi, Perkuat Layanan JKN

BPJS Kesehatan meluncurkan program TANGGAP untuk menghimpun aspirasi pemangku kepentingan guna memperkuat kualitas layanan JKN di Indonesia.(BPJS Kesehatan)

BPJS Kesehatan menggelar kick off BPJS Kesehatan TANGGAP (Tangkap Aspirasi Gapai Solusi) untuk menghimpun masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan Program JKN. Forum lintas sektor ini digelar sebagai langkah memperkuat sistem JKN agar semakin berkualitas dan memberi manfaat optimal bagi peserta.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito mengatakan, upaya mendengar tersebut menjadi bagian dari penguatan transformasi mutu layanan JKN yang berfokus pada kemudahan, kecepatan, dan kesetaraan. Menurutnya, kebijakan strategis harus disusun berdasarkan aspirasi dan kebutuhan nyata peserta di lapangan.

“Menangkap aspirasi bukan sekadar menerima masukan, tetapi memahami kebutuhan dan arah perubahan. Melalui BPJS Kesehatan Tanggap, setiap aspirasi akan ditindaklanjuti menjadi kebijakan yang lebih relevan dan berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan JKN,” kata Pujo, Rabu (04/03).

Pujo mengatakan BPJS Kesehatan terus membuka ruang kolaborasi bagi pemberi kerja, legislatif, pemerintah, fasilitas kesehatan, asosiasi profesi, pakar, akademisi, hingga internal organisasi untuk memperkuat ekosistem JKN. Keterlibatan seluruh unsur dinilai penting guna menghadirkan sistem jaminan kesehatan yang optimal dan berorientasi pada kebutuhan peserta.

“Keberlanjutan Program JKN hanya dapat dibangun melalui kepercayaan yang lahir dari keterbukaan, konsistensi, serta komitmen untuk terus mendengar dan berbenah demi menghadirkan layanan yang semakin berkualitas dan berkelanjutan,” tambah Pujo.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat menilai bahwa fungsi pengawasan yang efektif juga harus didasari pemahaman terhadap dinamika di lapangan. Menurutnya langkah ini menjadi penting untuk memperkaya analisis dan mempertajam penyusunan arah kebijakan.

“Bersama seluruh jajaran direksi dan dewan pengawas, kami ini memastikan bahwa penyusunan rencana strategis ini disusun berdasarkan kebutuhan rill, tantangan aktual serta peluang yang bisa dioptimalkan,” tegas Stevanus.

Ia percaya bahwa kebijakan yang baik terlahir dari proses mendengar aspirasi dari seluruh pihak. Untuk itu, Stevanus menegaskan bahwa BPJS Kesehatan telah membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memberi masukan yang membangun dan solutif.

“Semoga sinergi yang telah terbangun ini semakin kuat, dan semoga dari forum ini lahir rekomendasi yang konkret, implementatif, serta berdampak nyata bagi masyarakat,” tegas Stevanus.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa pihaknya mengapresiasi upaya yang dilakukan BPJS Kesehatan untuk membuka ruang aspirasi untuk menguatkan Program JKN. Menurutnya, kehadiran Program JKN sangat dibutuhkan oleh peserta untuk melindungi di setiap aktivitas.

Ia menilai kehadiran Program JKN juga memiliki tujuan yang selaras dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan begitu, Dadan berharap ke depan terdapat sinergi yang dibangun antara BPJS Kesehatan dengan Badan Gizi Nasional untuk bersama-sama menciptakan masyarakat Indonesia yang semakin sehat.

“Kami juga berterima kasih kepada BPJS Kesehatan yang telah menaruh fokus terhadap jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya bagi Badan Gizi Nasional yang saat ini berupaya keras menciptakan anak Indonesia tumbuh sehat, kuat, cerdas dan ceria. Langkah ini diharapkan bisa membantu mengurangi angka kesakitan,” tutup Dadan. (RO/Z-2)