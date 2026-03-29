Mudik Idul Fitri 1447 H: Transaksi SPKLU PLN Pecah Rekor, Naik 4 Kali Lipat

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
TREN penggunaan kendaraan listrik (EV) di Indonesia menunjukkan lonjakan signifikan. PT PLN (Persero) mencatat rekor transaksi harian tertinggi penggunaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) pada Senin (23/3), atau H+2 Idul Fitri 1447 Hijriah.
Dalam satu hari tersebut, jumlah transaksi pengisian daya mencapai 18.088 kali dengan total konsumsi energi sebesar 427.980 kWh.
Angka ini melonjak tajam hingga 4,15 kali lipat dibandingkan periode mudik tahun sebelumnya yang hanya mencatat 4.360 transaksi dan 103.010 kWh.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menilai capaian ini merupakan bukti nyata perkembangan ekosistem kendaraan listrik yang didukung oleh percepatan pembangunan infrastruktur.
"Dibandingkan dengan tahun kemarin, memang belum semasif sekarang. Tidak akan mungkin mobil listrik itu banyak kalau infrastruktur SPKLU-nya enggak kita bangun," ujar Bahlil saat meninjau SPKLU Rest Area KM 519B, Sragen, Kamis (26/3).
Senada dengan hal tersebut, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyatakan bahwa tingginya angka transaksi ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap keandalan infrastruktur EV, bahkan untuk perjalanan jarak jauh.
"Lebih dari sekadar angka, capaian ini menunjukkan strategi pengembangan SPKLU mampu mendorong meningkatnya kepercayaan masyarakat dalam menggunakan kendaraan listrik, termasuk untuk perjalanan jarak jauh," ungkap Darmawan.
Hingga saat ini, PLN bersama mitra telah menyiagakan 4.769 unit SPKLU di 3.097 titik di seluruh Indonesia. Berikut adalah rincian kesiapan infrastruktur PLN selama periode mudik:
Selain infrastruktur fisik, PLN juga mengandalkan fitur digital melalui aplikasi PLN Mobile. Fitur seperti Trip Planner membantu pemudik memetakan lokasi SPKLU sepanjang rute, sementara fitur AntreEV memungkinkan pengguna memantau antrean secara real-time.
Untuk mempercepat proses transaksi di jalur Trans Jawa, PLN kini juga mengimplementasikan sistem EV-TAP yang berbasis pembayaran kartu elektronik.
"Sehingga proses pengisian daya menjadi lebih cepat dan praktis," pungkas Darmawan. (Z-1)
LEBARAN 2026 menjadi periode vital bagi ekonomi Indonesia yang ditandai dengan lonjakan tajam jumlah uang tunai yang beredar di masyarakat
Tradisi meriam bambu di Pidie saat Lebaran menarik ribuan wisatawan, memicu kemacetan panjang, dan berpotensi dikembangkan sebagai wisata budaya unik Aceh.
TRANS-Jakarta mencatat dalam dua hari pelaksanaan tarif khusus Rp1, 21–22 Maret 2026, operator transportasi publik itu mencatat lebih dari 1,1 juta pelanggan.
Fenomena post holiday blues atau penurunan suasana hati merupakan hal yang wajar.
Masakan bersantan masih layak dikonsumsi hingga hari ketiga Lebaran, asalkan teknik penyimpanan dan pemanasannya dilakukan dengan benar.
Berdasarkan data Posko Angkutan Lebaran periode 22 Maret hingga 25 Maret 2026 pukul 14.00 WIB (H hingga H+3), jumlah penumpang yang kembali ke Jawa baru mencapai 36,4% dari total pemudik.
Presiden Prabowo hubungi Mahmoud Abbas dan pemimpin dunia Islam saat Idul Fitri. Langkah ini jadi sinyal kuat diplomasi Indonesia di panggung global.
Idul Fitri juga menghadirkan dinamika lain yang tidak kalah besar: ia menjadi salah satu peristiwa ekonomi terbesar dalam siklus tahunan Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto manfaatkan momen Idul Fitri untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan sejumlah negara muslim.
Kemendukbangga/BKKBN pun berupaya untuk menguatkan keluarga di Idulfitri 1447 Hijriah dengan menggelar 69 posko mudik
