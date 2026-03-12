Jangan Sampai Diretas, Ini 7 Tips Aman Menggunakan iCloud di iPhone dan Mac

Ilustrasi(Dok Freepik)

LAYANAN penyimpanan awan milik Apple, iCloud, menjadi bagian penting bagi pengguna perangkat seperti iPhone dan komputer Mac. Melalui layanan ini, pengguna dapat menyimpan foto, dokumen, hingga cadangan data perangkat secara otomatis dan mengaksesnya dari berbagai perangkat Apple.

Namun kemudahan tersebut juga membawa risiko jika pengguna tidak memperhatikan pengaturan keamanan. Akun iCloud yang diretas bisa membuka akses ke data pribadi, foto, email, hingga file penting lainnya. Karena itu, Apple dan sejumlah pakar keamanan digital menyarankan beberapa langkah sederhana agar akun tetap terlindungi.

Berikut tujuh tips yang bisa diterapkan untuk menjaga keamanan akun iCloud.

1. Aktifkan Two-Factor Authentication (2FA)

Langkah pertama yang paling penting adalah mengaktifkan two-factor authentication (2FA) pada Apple ID. Fitur ini menambahkan lapisan keamanan tambahan saat login.

Setiap kali ada perangkat baru yang mencoba masuk ke akun, pengguna harus memasukkan kode verifikasi enam digit yang dikirim ke perangkat tepercaya. Dengan sistem ini, seseorang tidak bisa masuk ke akun meskipun mengetahui password.

2. Gunakan Password yang Kuat dan Unik

Password Apple ID sebaiknya tidak sama dengan password akun lain. Jika satu akun bocor, akun lainnya bisa ikut terancam.

Apple menyarankan password yang kuat dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol, serta memiliki panjang minimal 12 karakter agar lebih sulit ditebak.

3. Aktifkan Passcode dan Face ID atau Touch ID

Keamanan iCloud juga bergantung pada perangkat yang digunakan. Pengguna iPhone dan Mac sebaiknya mengaktifkan passcode, Face ID, atau Touch ID.

Langkah ini penting untuk mencegah orang lain membuka perangkat dan mengakses data yang tersinkron dengan iCloud jika perangkat hilang atau dicuri.

4. Selalu Perbarui iOS dan macOS

Pembaruan sistem operasi seperti iOS dan macOS tidak hanya menghadirkan fitur baru, tetapi juga memperbaiki celah keamanan yang ditemukan oleh pengembang.

Karena itu pengguna disarankan untuk rutin memperbarui perangkat agar tetap terlindungi dari potensi serangan siber.

5. Batasi Akses iCloud dari Browser

iCloud dapat diakses melalui situs web iCloud.com, tetapi akses dari browser juga membuka kemungkinan login dari perangkat lain.

Jika tidak terlalu diperlukan, pengguna bisa membatasi akses ini agar akun hanya digunakan dari perangkat Apple yang telah terdaftar.

6. Periksa Daftar Perangkat yang Terhubung

Apple menyediakan fitur untuk melihat semua perangkat yang terhubung dengan Apple ID. Pengguna dapat memeriksa daftar tersebut melalui pengaturan akun.

Jika menemukan perangkat yang tidak dikenali, pengguna dapat langsung menghapus perangkat tersebut untuk mencegah akses tidak sah.

7. Waspadai Email atau Pesan Phishing

Serangan yang paling sering terjadi pada pengguna iCloud adalah phishing, yaitu email atau pesan palsu yang menyamar sebagai Apple.

Biasanya pesan tersebut meminta pengguna memasukkan password atau kode verifikasi melalui tautan tertentu. Apple menegaskan bahwa perusahaan tidak pernah meminta informasi sensitif seperti password melalui email atau pesan teks.

Dengan memahami langkah-langkah dasar tersebut, pengguna iPhone dan Mac dapat menjaga keamanan akun iCloud dengan lebih baik dan mengurangi risiko kebocoran data pribadi. (Intan Safitri/E-4)