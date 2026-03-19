Peringatan Bahaya Buat Pengguna iPhone! Segera Aktifkan Fitur Ini Sebelum Data Dicuri

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
MEMASUKI pertengahan Maret 2026, para pengguna iPhone di seluruh dunia mendapatkan peringatan serius terkait ancaman keamanan siber terbaru. Sebuah spyware canggih yang dijuluki DarkSword ditemukan tengah mengeksploitasi celah pada mesin peramban WebKit, yang berpotensi mencuri data sensitif hingga menguras dompet kripto pengguna.
Berdasarkan analisis terbaru dari perusahaan keamanan siber Lookout dan iVerify, DarkSword adalah jenis malware yang sangat sulit dideteksi.
Spyware ini dirancang untuk menginfeksi perangkat saat pengguna mengunjungi situs web berbahaya, mencuri data dalam hitungan menit, dan kemudian menghapus seluruh jejaknya (self-delete) dari sistem file iPhone.
Sasaran utama dari serangan ini adalah pengguna yang masih menggunakan versi sistem operasi lama, khususnya iOS 18.4 hingga iOS 18.6.2. Data yang dilaporkan terancam meliputi riwayat percakapan di aplikasi pesan instan, informasi kartu SIM, hingga kredensial akses finansial.
Diperkirakan ada sekitar 220 juta hingga 270 juta unit iPhone di seluruh dunia yang saat ini masih rentan terhadap eksploitasi ini karena belum melakukan pembaruan ke sistem operasi terbaru tahun 2026.
Menanggapi ancaman ini, Apple secara resmi meluncurkan mekanisme pertahanan baru yang disebut Background Security Improvements (BSI). Ini adalah debut sistem distribusi patch keamanan "ringan" yang memungkinkan Apple menambal celah kritis tanpa mengharuskan pengguna melakukan update sistem operasi (OS) skala besar yang memakan waktu lama.
Update darurat ini hadir dalam versi iOS 26.3.1 (a). Huruf (a) di belakang versi menunjukkan bahwa ini adalah patch keamanan latar belakang yang spesifik menangani kerentanan WebKit (CVE-2026-20643).
Agar iPhone Anda terlindungi secara otomatis dari ancaman DarkSword dan malware serupa di masa depan, segera lakukan langkah-langkah berikut:
|Kategori
|Detail Keamanan 2026
|Versi iOS Aman
|iOS 26.3.1 (a) atau lebih baru
|Nama Malware
|Spyware DarkSword & Coruna
|Risiko Utama
|Pencurian Data Dompet Kripto & Pesan Enkripsi
|Tindakan Wajib
|Aktifkan Background Security Improvements
Di tahun 2026, serangan siber tidak lagi memerlukan interaksi pengguna seperti mengunduh file atau memasukkan kata sandi. Cukup dengan menjelajahi internet, perangkat yang tidak diperbarui bisa menjadi sasaran empuk. Dengan mengaktifkan fitur Background Security Improvements, Anda memberikan lapisan perlindungan real-time yang sangat dibutuhkan untuk menjaga data pribadi tetap aman di ekosistem Apple. (Apple Security Releases (Maret 2026)/Laporan Keamanan Lookout & iVerify/Z-10)
