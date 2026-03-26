Samsung Boyong Awesome Intelligence ke Galaxy A Series: AI Canggih Kini Lebih Inklusif

SAMSUNG Electronics resmi memperkenalkan Awesome Intelligence, platform kecerdasan buatan (AI) terbaru yang kini disematkan pada lini Galaxy A series generasi terbaru. Langkah ini mempertegas komitmen Samsung dalam mendemokratisasi teknologi AI agar dapat dinikmati oleh lebih banyak pengguna, tidak terbatas pada perangkat flagship saja.
Awesome Intelligence dirancang untuk mempermudah aktivitas harian melalui fitur-fitur yang terintegrasi langsung dalam antarmuka perangkat:
Circle to Search with Google: Kini tidak hanya mengenali objek gambar, tetapi juga mampu mengidentifikasi musik secara instan.
AI Select: Memberikan rekomendasi kontekstual berdasarkan konten di layar (teks, gambar, video), memungkinkan pengguna memindai kode QR hingga membuat GIF dengan satu sentuhan.
Bacaan Bersuara: Mengonversi teks dari halaman web menjadi audio, solusi tepat bagi pengguna yang ingin tetap produktif saat melakukan aktivitas lain.
Selain produktivitas, Samsung memberikan perhatian besar pada pengolahan konten kreatif melalui alat pengeditan berbasis AI:
1. Penghapus Objek & Saran Pengeditan: Memudahkan penghapusan elemen yang mengganggu serta memberikan rekomendasi otomatis untuk memperbaiki pantulan atau menambahkan efek bokeh profesional.
2. Fitur Eksklusif Galaxy A56 5G:
Kehadiran Awesome Intelligence menandai standar baru bagi segmen mid-range. Dengan membawa fitur-fitur premium ke Galaxy A series, Samsung memastikan bahwa teknologi AI yang inklusif dapat meningkatkan efisiensi dan kreativitas pengguna secara luas, tanpa harus bergantung pada perangkat kelas atas. (Z-1)
Tak hanya mengandalkan desain sleek dan performa yang lebih bertenaga, Samsung Galaxy A56 dibekali fitur baru berbasis kecerdasan buatan (AI) bernama Circle to Search.
Didukung One UI 7, fitur-fitur Awesome Intelligence yang baru menghadirkan pengalaman pencarian dan visual yang luar biasa bagi pengguna Galaxy A series.
