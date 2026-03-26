Samsung Boyong Awesome Intelligence ke Galaxy A Series: AI Canggih Kini Lebih Inklusif

Ponsel Samsung Galaxy A series(itswork)

SAMSUNG Electronics resmi memperkenalkan Awesome Intelligence, platform kecerdasan buatan (AI) terbaru yang kini disematkan pada lini Galaxy A series generasi terbaru. Langkah ini mempertegas komitmen Samsung dalam mendemokratisasi teknologi AI agar dapat dinikmati oleh lebih banyak pengguna, tidak terbatas pada perangkat flagship saja.

Multitasking Lebih Praktis dan Cerdas

Awesome Intelligence dirancang untuk mempermudah aktivitas harian melalui fitur-fitur yang terintegrasi langsung dalam antarmuka perangkat:

Circle to Search with Google: Kini tidak hanya mengenali objek gambar, tetapi juga mampu mengidentifikasi musik secara instan.

Baca juga : Samsung Resmi Rilis Galaxy S26 Series: Debut Privacy Display dan Snapdragon 8 Elite Gen 5

AI Select: Memberikan rekomendasi kontekstual berdasarkan konten di layar (teks, gambar, video), memungkinkan pengguna memindai kode QR hingga membuat GIF dengan satu sentuhan.

Bacaan Bersuara: Mengonversi teks dari halaman web menjadi audio, solusi tepat bagi pengguna yang ingin tetap produktif saat melakukan aktivitas lain.

Personalisasi Kreatif di Ujung Jari

Selain produktivitas, Samsung memberikan perhatian besar pada pengolahan konten kreatif melalui alat pengeditan berbasis AI:

Baca juga : Evolusi Nightography: Rahasia Samsung Galaxy S Series Menaklukkan Fotografi Malam Hari

1. Penghapus Objek & Saran Pengeditan: Memudahkan penghapusan elemen yang mengganggu serta memberikan rekomendasi otomatis untuk memperbaiki pantulan atau menambahkan efek bokeh profesional.

2. Fitur Eksklusif Galaxy A56 5G:

Best Face: Memilih ekspresi terbaik dari hingga lima orang dalam foto bergerak untuk menghasilkan foto grup yang sempurna.

Auto Trim: Menganalisis klip video secara otomatis dan menyusun momen-momen terbaik menjadi video highlight.

Custom Filter: Memungkinkan pengguna menciptakan filter unik dengan mengekstrak palet warna dari gambar favorit mereka.

Standar Baru Smartphone Kelas Menengah

Kehadiran Awesome Intelligence menandai standar baru bagi segmen mid-range. Dengan membawa fitur-fitur premium ke Galaxy A series, Samsung memastikan bahwa teknologi AI yang inklusif dapat meningkatkan efisiensi dan kreativitas pengguna secara luas, tanpa harus bergantung pada perangkat kelas atas. (Z-1)