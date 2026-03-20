JOKO AI: Solusi Anyar untuk Otomasi Konfigurasi Jaringan

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
SEBUAH AI agent bernama JOKO diperkenalkan dalam acara Iftar Dinner bersama XLSmart for Business. Kehadiran AI agent ini menjadi langkah strategis yang memungkinkan pelaku bisnis melakukan konfigurasi jaringan secara otomatis dan efisien.
AI agent dari Hypernet Tecnologies ini merupakan akronim dari Jaringan Operasional Kontrol Otomatis. Dia adalah bagian dari solusi Smart CPE (Customer Premises Equipment). Teknologi ini mengintegrasikan permintaan pelanggan, kecerdasan buatan (AI), dan manajemen infrastruktur untuk menciptakan sistem manajemen jaringan yang mandiri.
Sebagai sistem yang cerdas, JOKO dibekali dengan beberapa fitur unggulan yang dirancang untuk menjawab kebutuhan teknis harian, antara lain:
Salah satu nilai jual utama dari JOKO AI adalah kemudahan operasionalnya.
Dalam sesi demo, ditunjukkan bahwa pelanggan tidak perlu lagi berurusan dengan antarmuka teknis yang rumit. Pengguna cukup memberikan perintah dalam bahasa sehari-hari melalui aplikasi pesan Telegram.
Pesan tersebut kemudian diproses oleh sistem AI dan diterjemahkan menjadi perintah teknis jaringan. Secara otomatis, sistem akan menyesuaikan konfigurasi pada router pelanggan tanpa memerlukan intervensi manual yang membuang waktu
Sebagai contoh, jika lalu lintas internet sedang tinggi, JOKO dapat melakukan upgrade bandwidth secara otomatis dalam durasi tertentu.
VP of Brand & Marketing Hypernet Technologies Oktaviani Handojo menegaskan bahwa JOKO bukan sekadar alat bantu, melainkan business enabler yang mampu menerjemahkan kebutuhan bisnis menjadi aksi teknis langsung.
"Ke depan, Hypernet Technologies akan terus mengembangkan fitur dan kapabilitas JOKO agar dapat menjawab kebutuhan para pelaku bisnis di Indonesia yang semakin kompleks, sekaligus memperkuat peran teknologi sebagai business enabler," ujar Oktavian.
Ia menambahkan bahwa perusahaan berkomitmen untuk menghadirkan teknologi yang tidak hanya canggih, tetapi juga relevan dengan pasar Indonesia dan mudah digunakan
Dengan menyerahkan tugas teknis repetitif kepada JOKO, pelaku bisnis diharapkan dapat lebih fokus pada strategi pengembangan usaha mereka. (Z-1)
