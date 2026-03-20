Google Uji Coba Aplikasi Gemini macOS: Fitur Desktop Intelligence Terungkap

Google Gemini(Dok Google)

GOOGLE dilaporkan tengah melakukan langkah strategis dengan memulai uji coba tertutup aplikasi Gemini versi macOS. Langkah ini menandai babak baru dalam persaingan asisten kecerdasan buatan (AI) di ekosistem desktop, sekaligus menempatkan Gemini dalam persaingan yang lebih sengit melawan ChatGPT dari OpenAI dan Claude milik Anthropic yang sudah lebih dulu hadir di perangkat Mac.

Selama ini, pengguna komputer besutan Apple tersebut masih terbatas pada akses Gemini melalui peramban web. Kehadiran aplikasi mandiri (native app) ini diharapkan dapat menutup celah aksesibilitas dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih mulus dan terintegrasi.

Uji Coba Terbatas dan Fitur Utama

Laporan dari Bloomberg mengungkapkan bahwa aplikasi Gemini untuk Mac saat ini sedang diuji coba oleh sejumlah pengguna di luar internal Google. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa peluncuran untuk publik hanya tinggal menunggu waktu.

Meski masih dalam versi awal yang berfokus pada fitur-fitur kritikal, aplikasi ini dikabarkan membawa kemampuan inti yang identik dengan versi web. Pengguna nantinya dapat memberikan perintah teks, melakukan pencarian informasi secara real-time di web, hingga menghasilkan gambar dan kode pemrograman langsung dari aplikasi desktop.

Dari sisi visual, antarmuka Gemini di macOS disebut-sebut sangat mirip dengan versi yang sudah tersedia di iPhone maupun iPad, sehingga memberikan kesan konsistensi bagi para pengguna ekosistem Google.

Desktop Intelligence: Menembus Batas Aplikasi

Salah satu terobosan paling menarik yang ditemukan dalam kode aplikasi ini adalah fitur bernama Desktop Intelligence. Fitur ini dirancang untuk memberikan konteks yang lebih kaya bagi AI dalam memberikan respons kepada pengguna.

Dengan mengaktifkan Desktop Intelligence, Gemini diberikan izin untuk memahami apa yang sedang tampil di layar dan mengambil konten secara langsung dari aplikasi lain yang sedang berjalan. Tujuannya adalah menciptakan asisten yang benar-benar personal, di mana AI dapat memberikan bantuan berdasarkan tugas (task) yang sedang dikerjakan pengguna secara real-time.

Fitur / Aspek Detail Kemampuan Nama Fitur Unggulan Desktop Intelligence Kemampuan Utama Respons teks, pencarian web, generate gambar, dan coding Konteks Layar Mampu membaca konten dari aplikasi lain yang sedang terbuka Antarmuka Konsisten dengan versi iOS (iPhone/iPad) Status Saat Ini Beta Tertutup (Closed Beta)

Sinergi dengan Apple Intelligence

Kehadiran aplikasi Gemini di Mac juga mempertegas kemitraan strategis antara Google dan Apple. Sebagaimana diumumkan sebelumnya, model AI milik Google ini diproyeksikan akan mentenagai beberapa fitur masa depan dari Apple Intelligence.

Integrasi melalui Desktop Intelligence menjanjikan ekosistem yang lebih padat dan cerdas, terutama dalam membantu perombakan Siri menjadi asisten yang lebih responsif dan memahami konteks pekerjaan pengguna secara menyeluruh.

Meskipun jadwal rilis resmi belum diumumkan, kehadiran versi beta ini menunjukkan ambisi besar Google untuk mengejar ketertinggalan di platform desktop. Dengan kemampuan memahami konteks pekerjaan di perangkat Mac, Gemini diposisikan bukan sekadar asisten chat, melainkan mitra produktivitas yang tangguh bagi para profesional. (Z-1)