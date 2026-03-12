496 Posko Istirahat Kini Bisa Dicari di Google Maps selama Mudik Lebaran 2026

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggandeng Google untuk menghadirkan layanan informasi posko mudik langsung di Google Maps(Dok. Kementerian PU)

JELANG arus mudik Lebaran 2026, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggandeng Google untuk menghadirkan layanan informasi posko mudik langsung di Google Maps. Kolaborasi ini memungkinkan pemudik menemukan lokasi posko istirahat resmi pemerintah dengan lebih cepat selama perjalanan menuju kampung halaman.

Melalui integrasi tersebut, pemudik cukup mengetik kata kunci “Posko Mudik Kemen PU” di Google atau Google Maps untuk mengetahui titik posko terdekat di sepanjang jalur mudik nasional.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan kerja sama ini bertujuan memperluas akses informasi bagi masyarakat agar perjalanan mudik dapat berlangsung lebih aman dan nyaman.

“Tujuan kita bersama hanya satu, yaitu memberikan kemudahan dan informasi seluas-luasnya bagi masyarakat agar bisa mudik dengan aman dan nyaman,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (12/3).

Untuk mendukung kelancaran arus mudik tahun ini, Kementerian PU menyiapkan 496 Posko Mudik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Posko tersebut ditempatkan di ruas jalan nasional serta titik strategis yang menjadi jalur utama pergerakan pemudik.

Posko mudik tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat beristirahat. Pemudik juga dapat memanfaatkan berbagai fasilitas dasar seperti toilet, minuman, makanan ringan, dan area istirahat guna memulihkan kondisi sebelum melanjutkan perjalanan.

Sejumlah posko bahkan dilengkapi fasilitas tambahan untuk mengurangi kelelahan pengemudi, seperti karaoke, PlayStation, hingga kursi pijat.

Selain itu, posko juga berperan sebagai titik siaga untuk membantu penanganan kondisi darurat di jalur mudik. Keberadaannya diharapkan dapat mempercepat respons terhadap berbagai potensi gangguan perjalanan, mulai dari kemacetan hingga bencana seperti banjir, genangan, atau longsor di sekitar jaringan jalan nasional.

Kementerian PU juga melengkapi layanan informasi mudik melalui microsite mudik.pu.go.id yang menampilkan berbagai data perjalanan secara real-time. Informasi yang tersedia meliputi kondisi jalan dan jembatan, lokasi posko mudik, titik rawan kemacetan, area rawan banjir dan longsor, hingga pemantauan CCTV di sejumlah ruas jalan.

Strategic Partner Development Manager Geo Google Indonesia Richard Darsono mengatakan integrasi titik-titik posko ke Google Maps bertujuan memastikan pemudik dapat mengakses informasi penting secara cepat selama perjalanan.

“Dengan integrasi ini, pemudik bisa lebih mudah menemukan tempat beristirahat sehingga dapat mengurangi risiko kelelahan di perjalanan,” ujarnya.

Sinergi antara pemerintah dan platform digital ini diharapkan membantu masyarakat merencanakan perjalanan mudik dengan lebih baik sekaligus menjaga keselamatan selama perjalanan pulang kampung. (Z-10)