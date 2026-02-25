Tingkatkan Efisiensi Bisnis, Terralogiq Hadirkan Inovasi Geocoding Presisi untuk Pintu Masuk Gedung

Chief Technology Officer Terralogiq, Farry Argoebie(MI/HO)

DI tengah kompleksitas geografi dan tantangan cuaca ekstrem di Indonesia, akurasi lokasi kini menjadi penentu utama efisiensi bisnis dan keselamatan operasional.

Menjawab kebutuhan tersebut, Terralogiq, mitra strategis Google Maps Platform di Indonesia, resmi menghadirkan inovasi Geocoding Generasi Berikutnya.

Teknologi ini melampaui koordinat standar dengan memperkenalkan fitur Building Outlines (garis luar bangunan) dan Building Entrances (titik pintu masuk).

Jika geocoding tradisional sering kali hanya menempatkan pin di tengah bangunan atau jalan utama, inovasi ini memungkinkan pengguna menentukan titik presisi hingga ke pintu masuk gedung, lobi spesifik, atau titik jemput yang paling akurat.

Menurut Chief Technology Officer Terralogiq, Farry Argoebie, teknologi ini mengubah perspektif perusahaan terhadap lokasi.

“Geocoding dengan detail ‘last-meter’ melalui fitur Building Entrances dan Outlines membuka peluang baru bagi perusahaan untuk melihat lokasi lebih dari sekadar titik di peta. Kita tidak lagi bicara soal 'di mana' alamatnya, tapi 'di mana' akses masuknya. Dalam konteks operasional yang dinamis, data ini membantu kita membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat, baik untuk pelayanan pelanggan maupun mitigasi risiko operasional,” ujarnya.

Inovasi ini dinilai krusial bagi berbagai sektor industri, terutama dalam meningkatkan efisiensi dan ketangguhan bisnis:

Optimasi Logistik: Kurir tidak lagi hanya sampai di depan pagar, tetapi langsung diarahkan ke pintu masuk spesifik. Integrasi dengan Routes API juga mendukung jadwal pengiriman yang jauh lebih efisien dan hemat bahan bakar.

Keamanan: Tim keamanan dapat memetakan titik kontrol akses secara akurat pada pintu masuk yang tepat, mempermudah pengawasan fasilitas sensitif secara real-time.

Perencanaan Kota: Data tapak bangunan (footprint) membantu perencana kota merancang fasilitas parkir modern serta menentukan rute tanggap darurat yang lebih presisi saat bencana terjadi.

Mitigasi Risiko: Kemampuan memetakan titik masuk atau jalur evakuasi yang spesifik sangat membantu perusahaan dalam merencanakan pusat distribusi yang lebih tangguh terhadap anomali iklim dan risiko bencana alam.

Dengan mengintegrasikan data ini bersama fitur seperti Street View dan Places API, perusahaan dapat meminimalkan downtime operasional di tengah perubahan lingkungan yang dinamis.

Terralogiq berkomitmen untuk terus mendampingi bisnis di Indonesia dalam mengadopsi teknologi pemetaan terbaru ini demi menciptakan ekosistem digital yang lebih cerdas, aman, dan efisien. (Z-1)