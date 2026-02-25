Tingkatkan Efisiensi Bisnis, Terralogiq Hadirkan Inovasi Geocoding Presisi untuk Pintu Masuk Gedung

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
DI tengah kompleksitas geografi dan tantangan cuaca ekstrem di Indonesia, akurasi lokasi kini menjadi penentu utama efisiensi bisnis dan keselamatan operasional.
Menjawab kebutuhan tersebut, Terralogiq, mitra strategis Google Maps Platform di Indonesia, resmi menghadirkan inovasi Geocoding Generasi Berikutnya.
Teknologi ini melampaui koordinat standar dengan memperkenalkan fitur Building Outlines (garis luar bangunan) dan Building Entrances (titik pintu masuk).
Jika geocoding tradisional sering kali hanya menempatkan pin di tengah bangunan atau jalan utama, inovasi ini memungkinkan pengguna menentukan titik presisi hingga ke pintu masuk gedung, lobi spesifik, atau titik jemput yang paling akurat.
Menurut Chief Technology Officer Terralogiq, Farry Argoebie, teknologi ini mengubah perspektif perusahaan terhadap lokasi.
“Geocoding dengan detail ‘last-meter’ melalui fitur Building Entrances dan Outlines membuka peluang baru bagi perusahaan untuk melihat lokasi lebih dari sekadar titik di peta. Kita tidak lagi bicara soal 'di mana' alamatnya, tapi 'di mana' akses masuknya. Dalam konteks operasional yang dinamis, data ini membantu kita membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat, baik untuk pelayanan pelanggan maupun mitigasi risiko operasional,” ujarnya.
Inovasi ini dinilai krusial bagi berbagai sektor industri, terutama dalam meningkatkan efisiensi dan ketangguhan bisnis:
Dengan mengintegrasikan data ini bersama fitur seperti Street View dan Places API, perusahaan dapat meminimalkan downtime operasional di tengah perubahan lingkungan yang dinamis.
Terralogiq berkomitmen untuk terus mendampingi bisnis di Indonesia dalam mengadopsi teknologi pemetaan terbaru ini demi menciptakan ekosistem digital yang lebih cerdas, aman, dan efisien. (Z-1)
Kualitas pendidikan bisnis menjadi faktor penentu daya saing nasional. Standar global bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.
Bersama istrinya, Kak Ciwid, Pakde Prayogo membangun HIQWEEN sebagai solusi masalah flek hitam.
Pertama, Rezky telah meresmikan lapangan padelnya di kawasan Bintaro. Terbaru, ia baru saja membuka Monarch Padel Club di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, pada Sabtu, (14/2).
MENUTUP 2025, pertumbuhan bisnis BRI Life meningkat signifikan. Ini ditunjukkan oleh pertumbuhan profit meningkat 25,4% dari Rp760,4 miliar pada 2024 menjadi Rp954 miliar pada 2025.
Ajang Business Matching Indonesia–Korea sukses digelar pada 21 Januari 2026 di Marina Bay Seoul Hotel & Resort, Korea Selatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved