Aktor Sinetron Rezky Adhitya Rambah Bisnis Padel, Langsung Buka 5 Lokasi

AKTOR sinetron Rezky Adhitya kini merambah bisnis baru. Bermula dari kesukaannya bermain padel, kini Rezky menjalankan bisnis lapangan padel bernama Monarch Padel Club.
Tak tanggung-tanggung, Rezky langsung mengincar lima lokasi lapangan padel yang bakal diresmikan dalam waktu berdekatan. Pertama, Rezky telah meresmikan lapangan padelnya di kawasan Bintaro. Terbaru, ia baru saja membuka Monarch Padel Club di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, pada Sabtu, (14/2).
“Jadi awalnya saat itu kan padel lagi tren yang benar-benar sampai untuk bisa dapat lapangan aja susah banget. Pas saya bersama kedua mitra saya main, itu benar-benar langsung jatuh cinta sama padel, dan langsung terpikir untuk ‘kayaknya boleh nih, buat lapangan, daripada enggak dapat lapangan terus,’” kata Rezky Adhitya saat peresmian Monarch Padel Club Pejaten, Jakarta Selatan, Sabtu, (14/2).
Selain Bintaro dan Pejaten, selanjutnya Rezky juga telah mengincar lokasi untuk lapangan padel terbarunya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, dan Cawang, Jakarta Timur. Ia menambahkan, di masing-masing lokasi, memiliki spesifikasi berbeda-beda.
Misalnya, di Bintaro, fokusnya lebih pada pembinaan dan orang belajar padel. Sementara di Pejaten, berfokus pada spesifikasi untuk para pemain padel yang sudah lebih familier pada permainan ini, dan memungkinkan untuk digelar turnamen.
“Kami selalu mengampanyekan, sekarang gaya hidup itu sudah berubah. Olahraga dijadikan kebanggaan. Jadi kami ingin selalu mengampanyekan harus hidup sehat. Padel itu bukan fomo tapi gaya hidup,” tambah Rezky.
Salah satu yang menjadi tantangan bagi Rezky, karena ia kini mengelola bisnis padel yang juga dikenal sebagai olahraga untuk bersosialisasi, ia pun harus lebih bergaul dengan banyak orang.
“Kalau sudah terjun langsung (ke bisnis), harus melakukan dengan serius untuk bisa membangun komunitas di awal agar berkesinambungan ke depan. Menurut saya padel akan terus berkembang, apalagi dengan masuknya padel di ajang seperti Asian Games. Itu bakal meluaskan awareness orang-orang untuk mau coba padel,” tutup Rezky. (H-2)
