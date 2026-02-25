Akhirnya! Google Messages di Android Bisa Berbagi Lokasi Real-Time, WhatsApp Punya Saingan Berat

Google Messages di Android Bisa Berbagi Lokasi Real-Time.(Dok. Tech Advisor)

SELAMA bertahun-tahun, pengguna Android harus rela berpindah ke WhatsApp, Telegram, atau Google Maps hanya untuk memberi tahu posisi mereka secara akurat saat sedang di perjalanan.

Namun, per Februari 2026, Google resmi menutup celah tersebut. Melalui pembaruan terbaru pada aplikasi Google Messages, pengguna kini bisa berbagi lokasi secara real-time atau live langsung dari dalam obrolan.

Langkah ini dipandang sebagai strategi besar Google untuk menjadikan Google Messages bukan sekadar aplikasi SMS/RCS biasa, melainkan platform komunikasi lengkap yang mampu bersaing dengan iMessage milik Apple dan WhatsApp milik Meta.

Bagaimana Cara Kerjanya?

Fitur ini terintegrasi langsung dengan infrastruktur Google Find Hub. Saat Anda ingin membagikan lokasi, Anda tidak lagi mengirimkan "pin" statis yang tidak berubah, melainkan sebuah tautan dinamis yang memperbarui posisi GPS Anda setiap beberapa detik.

Cara Menggunakan Fitur Lokasi Real-Time di Google Messages

Untuk mulai menggunakan fitur ini, pastikan Anda telah memperbarui aplikasi ke versi terbaru. Berikut langkah-langkahnya:

Buka percakapan di Google Messages.

Ketuk ikon "+" (Lampiran) di sebelah kiri kotak pesan.

Pilih menu baru bertajuk "Real-time Location" atau "Lokasi Real-time".

Berikan izin akses lokasi jika diminta.

Pilih durasi berbagi (1 jam, Hingga Akhir Hari, atau Kustom).

Tekan Kirim.

Setelah aktif, sebuah banner persisten akan muncul di bagian atas layar obrolan Anda dan penerima, menunjukkan bahwa proses berbagi sedang berlangsung serta sisa waktu yang tersedia.

Informasi Penting: Anda bisa menghentikan pembagian lokasi kapan saja dengan menekan tombol "Stop" pada banner di bagian atas chat tanpa harus menunggu durasi waktu habis.

Keunggulan: Tetap Bisa Dilihat Meski tanpa Aplikasi yang Sama

Salah satu keunggulan unik dari solusi Google ini adalah Interoperabilitas. Jika Anda mengirim lokasi live ke teman yang belum memperbarui aplikasi atau bahkan pengguna non-Android, mereka tetap akan menerima tautan Google Maps yang bisa dibuka via browser.

Lokasi Anda akan tetap terupdate di sana secara presisi.

Keamanan dan Privasi

Google memastikan bahwa fitur ini berjalan di atas protokol RCS yang memiliki enkripsi kuat. Pengguna memiliki kendali penuh untuk menghentikan pembagian lokasi kapan saja.

Tidak ada data lokasi yang terus dibagikan setelah durasi berakhir atau setelah dihentikan secara manual.

Persiapan sebelum Menggunakan

Langkah Persiapan Status Update Google Play Services terbaru ☐ Aktifkan fitur RCS di pengaturan Messages ☐ Izin lokasi disetel ke "Allow all the time" ☐ Instal aplikasi Google Find Hub (untuk visual peta terbaik) ☐

Dengan hadirnya fitur ini, Google Messages semakin mengukuhkan posisinya sebagai aplikasi pesan utama bagi ekosistem Android, mengurangi ketergantungan pengguna pada aplikasi pihak ketiga untuk kebutuhan koordinasi harian. (Z-10)