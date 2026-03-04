9 HP dengan Performa dan Baterai Lebih Tangguh dari iPhone 17 Pro

9 HP dengan Performa dan Baterai Lebih Tangguh.(MI/Intan Safitri)

Persaingan teknologi smartphone di tahun 2026 telah memasuki babak baru dengan hadirnya teknologi baterai Silicon-Carbon (Si-C). Meskipun iPhone 17 Pro tetap menjadi primadona dengan chip A19 Pro, jajaran flagship Android tahun ini menawarkan kapasitas daya yang jauh melampaui standar Apple tanpa membuat bodi ponsel menjadi tebal.

Samsung Galaxy S26 Ultra mengandalkan optimasi chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 "For Galaxy". Meskipun tetap dengan kapasitas 5.000 mAh, efisiensi dayanya meningkat drastis, memberikan daya tahan hingga 31 jam video playback, bersaing ketat dengan manajemen daya iPhone 17 Pro Max.

2. Xiaomi 17 Pro (Global)

Xiaomi resmi meluncurkan seri 17 dengan baterai 7.000 mAh. Dengan dukungan pengisian cepat 100W, ponsel ini mampu bertahan lebih dari dua hari dalam penggunaan normal, sebuah angka yang sulit dicapai oleh iPhone 17 Pro yang hanya memiliki kapasitas 4.252 mAh.

Oppo mengonfirmasi penggunaan baterai di atas 7.000 mAh pada varian Ultra-nya. Teknologi Silicon-Anode generasi terbaru memungkinkan densitas energi yang sangat tinggi, menjaga ponsel tetap ramping meski membawa daya raksasa.

4. RedMagic 11 Pro

Didesain untuk performa ekstrem, RedMagic 11 Pro membawa baterai 8.000 mAh. Dilengkapi dengan kipas pendingin internal 24.000 RPM, ponsel ini sanggup menjalankan game berat pada 144Hz secara stabil selama berjam-jam tanpa perlu mengisi daya.

5. Vivo X300 Ultra

Baru saja debut di MWC 2026, Vivo X300 Ultra memperkenalkan baterai 7.000 mAh yang dipadukan dengan chip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Fokusnya adalah memberikan daya tahan maksimal untuk aktivitas fotografi profesional dan perekaman video 8K.

6. OnePlus 15

OnePlus 15 hadir dengan baterai 7.300 mAh. Keunggulan utamanya adalah integrasi Magnetic Charging yang lebih efisien dan layar LTPO 165Hz yang sangat mulus namun tetap hemat energi.

7. iQOO 15 Ultra

Menjadi raja benchmark di awal 2026, iQOO 15 Ultra dibekali baterai 7.400 mAh. Ponsel ini ditujukan bagi pengguna power-user yang membutuhkan performa multitasking tanpa henti sepanjang hari.

8. Realme GT 8 Pro

Realme membawa spesifikasi flagship ke level harga yang lebih terjangkau. Dengan baterai 7.000 mAh dan pengisian 120W, GT 8 Pro adalah solusi bagi mereka yang menginginkan performa Snapdragon 8 Elite Gen 5 dengan kecepatan isi daya instan.

9. Google Pixel 11 Pro XL

Meskipun memiliki kapasitas 5.200 mAh, Pixel 11 Pro XL unggul dalam efisiensi AI berkat chip Tensor G6. Integrasi mendalam dengan Android 17 membuatnya mampu mengungguli iPhone 17 Pro dalam hal ketahanan penggunaan aplikasi produktivitas.

Analisis Redaksi Dominasi Apple di sektor baterai mulai goyah oleh inovasi Silicon-Carbon dari produsen Tiongkok. Di tahun 2026, kapasitas 7.000 mAh menjadi standar baru bagi mereka yang mengutamakan produktivitas tanpa hambatan low-bat.

Model Kapasitas Baterai Teknologi Utama iPhone 17 Pro 4.252 mAh Lithium-ion / A19 Pro Xiaomi 17 7.000 mAh Silicon-Carbon / SD 8 Elite G5 RedMagic 11 Pro 8.000 mAh Active Cooling / SD 8 Elite G5

FAQ: Yang Sering Ditanyakan

Apakah baterai besar membuat HP menjadi berat?

Berkat material Silicon-Carbon, baterai 7.000 mAh di tahun 2026 memiliki bobot yang setara dengan baterai 5.000 mAh generasi lama.

Berapa harga HP flagship 2026 ini di Indonesia?

Estimasi harga resmi mulai dari Mata Uang Rupiah 18.500.000 hingga 27.000.000 tergantung varian memori.