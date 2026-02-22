10 Game Offline Android Terbaik 2026, Tetap Seru Dimainkan Tanpa Internet

Ilustrasi(by.u)

SEDANG tidak punya kuota atau berada di tempat dengan sinyal terbatas? Tenang, masih banyak game offline Android yang tetap seru dimainkan tanpa koneksi internet. Dari genre santai hingga penuh aksi, berikut 10 game offline terbaik yang bisa bikin kamu lupa waktu.

1. Minecraft

Game sandbox legendaris ini memungkinkan kamu membangun, menjelajah, bertahan hidup, dan melawan monster di dunia tanpa batas. Kreativitas jadi kunci utama, dan mode offline tetap bisa dimainkan dengan bebas.

2. Stardew Valley

Simulasi bertani yang santai tapi adiktif. Kamu bisa bercocok tanam, beternak, memancing, menambang, hingga menjalin hubungan dengan warga desa. Cocok untuk yang ingin gameplay tenang namun tetap seru.

3. Subway Surfers

Game endless runner klasik yang tidak pernah membosankan. Hindari rintangan, kumpulkan koin, dan pecahkan skor tertinggi sambil berlari di jalur kereta.

4. Plague Inc.

Game strategi unik di mana kamu berperan sebagai penyakit yang harus menyebar ke seluruh dunia. Tantangannya ada pada strategi evolusi dan adaptasi terhadap respons manusia.

5. Plants vs. Zombies

Game tower defense legendaris. Lindungi rumah dari serangan zombie dengan menanam berbagai tanaman berkemampuan khusus. Sederhana, tapi sangat bikin ketagihan.

6. Shadow Fight 2

Game fighting dengan gaya visual siluet khas. Kombinasikan serangan, senjata, dan jurus untuk mengalahkan musuh dalam pertarungan yang menantang.

7. Dead Trigger 2

Game FPS bertema zombie dengan grafis memukau. Selesaikan berbagai misi dan bertahan hidup di dunia pasca-apokaliptik.

8. Asphalt 8: Airborne

Game balap arcade dengan aksi cepat dan lintasan spektakuler. Drift, lompat, dan gunakan nitro untuk mengalahkan lawan.

9. Alto's Odyssey

Endless runner dengan visual indah dan gameplay menenangkan. Meluncur di gurun pasir sambil melakukan trik dan menyelesaikan tantangan.

10. Monument Valley & Monument Valley 2

Game puzzle artistik dengan arsitektur ilusi optik. Kamu harus memanipulasi bangunan untuk membuka jalan dan menyelesaikan teka-teki yang unik.

Bisa Dimainkan Tanpa Internet

Seluruh game di atas dapat dimainkan secara offline setelah proses instalasi selesai. Meski begitu, koneksi internet tetap dibutuhkan untuk mengunduh game, melakukan pembaruan, atau mengakses fitur tambahan.

Dengan banyaknya pilihan genre dan gameplay menarik, game offline tetap jadi solusi terbaik untuk mengusir bosan kapan saja dan di mana saja. (By.u/Z-2)