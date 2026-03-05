Google Pixel 10a Harga Rp8 Jutaan, Cek 5 Keunggulan & Spesifikasinya di Sini!

Keunggulan Google Pixel 10a.(Dok. Android center)

GOOGLE resmi memperkenalkan Pixel 10a pada Februari 2026 sebagai pilihan smartphone kelas menengah yang mengedepankan kecerdasan buatan (AI) dan durabilitas. Dengan harga global mulai dari US$499 (sekitar Rp8 jutaan), perangkat ini membawa beberapa peningkatan spesifik yang membuatnya unggul di segmen mid-range.

1. Layar Actua 3.000 Nits

Peningkatan paling mencolok ada pada sektor display. Layar OLED 6,3 inci milik Pixel 10a kini mendukung tingkat kecerahan hingga 3.000 nits. Teknologi ini memastikan visibilitas layar tetap optimal meski digunakan di bawah sinar matahari yang sangat terik, sebuah fitur yang biasanya hanya ditemukan pada ponsel flagship mahal.

2. Perlindungan Gorilla Glass 7i

Untuk pertama kalinya, Google menggunakan Gorilla Glass 7i pada seri-A. Material ini menawarkan ketahanan gores dan benturan yang jauh lebih baik dibandingkan Gorilla Glass 3 yang digunakan pada generasi sebelumnya, memberikan rasa aman ekstra bagi pengguna yang sering beraktivitas outdoor.

3. Konektivitas Satelit Darurat

Fitur Satellite SOS kini hadir di Pixel 10a. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk tetap terhubung dengan layanan darurat di lokasi terpencil yang tidak terjangkau sinyal operator seluler, menjadikan ponsel ini kawan perjalanan yang handal.

Spesifikasi Google Pixel 10a

Komponen Detail Spesifikasi Chipset Google Tensor G4 (4nm) Sistem Operasi Android 16 (Update hingga 2033) Kamera Utama 48MP f/1.7 dengan OIS Baterai 5.100 mAh, 30W Fast Charging

Dukungan AI dan Software

Ditenagai oleh Tensor G4, Pixel 10a mewarisi berbagai fitur AI canggih dari seri Pixel 10 Pro, seperti Gemini Live, Auto Best Take untuk foto grup, dan Magic Editor yang semakin intuitif.

Google juga menjanjikan dukungan pembaruan sistem operasi dan keamanan selama 7 tahun, menjadikannya investasi jangka panjang yang sangat menarik.

Meskipun performa chipset Tensor G4 masih sangat mumpuni untuk penggunaan harian dan multitasking, para gamer berat mungkin perlu mempertimbangkan bahwa chip ini tidak sekuat Snapdragon seri terbaru atau Tensor G5 yang ada pada varian Pixel 10 reguler. (Z-10)