AI Bantu Mudahkan Warga Mengakses Layanan Publik

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangsel, TB Asep Nurdin (tengah).(Dok. Tangerangselatan.go.id)

PEMERINTAH Kota Tangerang Selatan (Tangsel) akan meluncurkan Tangsel ONE (Tangerang Selatan One System) yang berbasis kecerdasan buatan (AI) pada 30 April 2026 mendatang. Platform pusat layanan terpadu ini mengusung teknologi chat-first AI untuk memangkas birokrasi dan memudahkan warga mengakses layanan publik hanya melalui percakapan WhatsApp.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangsel, TB Asep Nurdin, menjelaskan bahwa inovasi ini dirancang untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih responsif dan transparan. Melalui teknologi AI agentic, masyarakat kini bisa mengurus perizinan hingga menyampaikan aduan tanpa perlu proses kontak fisik yang rumit.

"Tangsel ONE lahir untuk menjawab tantangan akses informasi yang cepat dan efisien. Ini adalah langkah nyata menuju smart city yang humanis, di mana teknologi digunakan untuk memudahkan hidup warga," ujar Asep melalui keterangannya, Selasa (24/4/2026).

Tidak hanya terbatas pada urusan birokrasi, Tangsel ONE juga diposisikan sebagai asisten kota yang menyediakan panduan gaya hidup digital. Warga maupun pendatang dapat mencari rekomendasi destinasi wisata hingga eksplorasi kuliner lokal hits di Tangerang Selatan melalui ruang obrolan yang sama.

Asep menekankan bahwa sistem AI ini bekerja secara proaktif selama 24 jam penuh dengan gaya bahasa yang ramah namun tetap profesional.

"Kami memposisikan Tangsel ONE sebagai teman ngobrol yang siap membantu kapan saja. Tujuannya agar tidak ada lagi hambatan informasi dan diskriminasi dalam pelayanan perizinan karena sistem ini menjamin objektivitas layanan," tambahnya.

Masyarakat dapat mulai menikmati layanan ini secara resmi pada akhir April mendatang. Untuk mengaksesnya, warga cukup melakukan pemindaian (scanning) pada kode QR yang akan disebar di berbagai kanal informasi resmi pemerintah serta papan reklame di sudut-sudut kota.

Setelah melakukan pemindaian, warga akan langsung diarahkan ke nomor WhatsApp resmi Tangsel ONE. Visi besar dari platform ini adalah mengintegrasikan ribuan layanan kota ke dalam fondasi "Satu Akses" dan "Satu Data".

"Sesuai dengan tagline kami, 'Satu Akses, Satu Data, Satu Tangsel', melalui kampanye #MulaidariChat, semua urusan di Kota Tangerang Selatan kini menjadi lebih mudah dan terhubung dalam satu pintu solusi yang terpercaya," pungkas Asep. (H-3)