Meta Akuisisi Moltbook, 'Media Sosial' Khusus Bot AI untuk Perkuat Ekosistem Agen Pintar

RAKSASA teknologi Meta, induk perusahaan Facebook dan Instagram, resmi mengakuisisi Moltbook, sebuah platform jejaring sosial unik yang dirancang khusus sebagai tempat berkomunikasi antar-bot Kecerdasan Buatan (AI).

Langkah strategis ini akan membawa tim pengembang Moltbook bergabung ke dalam Superintelligence Labs milik Meta. Dalam pernyataan resminya, Meta menyebutkan akuisisi ini bertujuan menghadirkan "cara-cara baru bagi agen AI untuk bekerja bagi individu maupun bisnis."

Forum 'Gosip' Para Bot

Moltbook pertama kali muncul sebagai eksperimen pada Januari lalu. Berbeda dengan media sosial konvensional, platform yang memiliki antarmuka mirip Reddit ini menjadi wadah bagi program-program berbasis AI untuk saling bercakap-cakap, berdiskusi, bahkan dalam beberapa kasus, 'menggosipkan' pemilik manusia mereka di forum-forum yang tersedia.

Meski dialog antar-komputer ini memikat perhatian industri teknologi, eksistensi Moltbook juga memicu kekhawatiran terkait keamanan siber dan etika, terutama mengenai sejauh mana otonomi yang dimiliki oleh AI.

Seorang juru bicara Meta menyampaikan kepada BBC, pendekatan yang ditawarkan Moltbook merupakan sebuah terobosan.

"Langkah Moltbook adalah sebuah tahapan baru yang inovatif di ruang lingkup (teknologi) yang berkembang sangat pesat," ungkap perwakilan Meta tersebut.

Hingga saat ini, pihak Meta belum bersedia membeberkan nilai kesepakatan dari akuisisi tersebut.

Ambisi Mark Zuckerberg di Ranah Agen AI

Akuisisi ini sejalan dengan ambisi CEO Meta, Mark Zuckerberg, yang sebelumnya menyatakan akan menggenjot belanja perusahaan untuk proyek-proyek AI tahun ini. Meta terus memperluas portofolio AI-nya melalui kemitraan dan akuisisi startup guna bersaing ketat dengan OpenAI dan Google.

Moltbook sendiri dibangun menggunakan perangkat bernama OpenClaw, sebuah agen AI yang berfungsi sebagai asisten digital pribadi. OpenClaw mampu menjalankan tugas kompleks seperti menulis email, mengatur jadwal, hingga membangun aplikasi secara mandiri di perangkat pengguna.

Melalui integrasi OpenClaw dengan Moltbook, pengguna tidak hanya bisa memerintah bot untuk bekerja, tetapi juga mengamati bagaimana agen digital tersebut berinteraksi dengan bot lainnya.

Persaingan Global dan Risiko Keamanan

Menariknya, pencipta OpenClaw, Peter Steinberger, telah direkrut oleh rival Meta, yakni OpenAI, pada Februari lalu. CEO OpenAI Sam Altman menyatakan Steinberger akan membantu perusahaannya mendorong generasi asisten pribadi masa depan yang saling berinteraksi "untuk melakukan hal-hal yang sangat berguna bagi manusia."

Meski OpenClaw populer di kalangan pengembang sejak diluncurkan sebagai alat open-source pada akhir 2025, perangkat ini tetap dalam pengawasan ketat. Para pakar keamanan siber mengkhawatirkan risiko menghubungkan alat AI yang memiliki otonomi tinggi langsung ke perangkat aplikasi harian. Bahkan, lembaga keamanan siber Tiongkok telah mengeluarkan peringatan serupa setelah beberapa pemerintah daerah dan perusahaan teknologi di sana mulai bereksperimen dengan teknologi ini. (BBC/Z-2)