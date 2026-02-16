ByteDance Rilis Doubao 2.0, Klaim Setara GPT-5.2 dengan Biaya Jauh Lebih Murah

Papan iklan di Bandara Internasional Beijing ini menampilkan layanan cloud dan AI dari ByteDance Volcano Engine serta chatbot Daubao(AFP/ADEK BERRY)

RAKSASA teknologi asal Tiongkok, ByteDance, resmi meluncurkan model kecerdasan buatan (artificial intelligence) terbaru mereka, Doubao 2.0.

Model ini hadir dengan peningkatan signifikan yang memosisikan ByteDance sebagai pemimpin di "era agen AI" Teknologi yang tidak hanya sekadar menjawab pertanyaan, tetapi mampu mengeksekusi tugas-tugas kompleks di dunia nyata.

Tantang Dominasi OpenAI dan Google

Doubao 2.0 hadir dalam dua varian: versi Reguler dan versi Pro. Versi Pro dirancang khusus untuk menangani penalaran rumit dan eksekusi tugas bertahap (multi-step).

ByteDance mengklaim bahwa kemampuan model ini mampu menyaingi GPT-5.1 milik OpenAI dan Gemini 3 Pro dari Google.

Efisiensi Biaya Jadi Senjata Utama

Keunggulan utama yang ditawarkan ByteDance adalah efisiensi biaya. Doubao 2.0 Pro didesain agar jauh lebih murah dibandingkan kompetitornya dari Amerika Serikat (AS).

Menurut ByteDance, efisiensi ini sangat krusial karena tugas-tugas kompleks di dunia nyata membutuhkan pemrosesan data (token) dalam jumlah besar.

Dengan biaya yang lebih rendah, perusahaan dapat menjalankan operasional AI skala besar tanpa menguras anggaran.

Dari Chatbot Menuju Agen Otonom

Jika versi sebelumnya lebih fokus pada penyelesaian masalah akademis, Doubao 2.0 kini melangkah lebih jauh menjadi agen otonom.

Model ini sanggup membangun alur kerja secara mandiri dan mengikuti instruksi dengan tingkat konsistensi yang lebih tinggi.

Artinya, AI ini kini lebih andal dalam mengerjakan tugas end-to-end, seperti membuat program sederhana atau mengelola alur kerja profesional.

Kemampuan Multimodal dan Analisis Video Real-Time

Peningkatan besar juga terjadi pada aspek multimodal. Doubao 2.0 kini lebih cerdas dalam memproses dokumen campuran, grafik, hingga memahami konteks ruang (spasial).

Salah satu fitur unggulannya adalah kemampuan analisis video secara real-time berkat peningkatan persepsi gerakan.

Fitur ini membuka peluang besar untuk penggunaan di berbagai sektor, mulai dari asisten pelatihan kebugaran, rekomendasi fashion, hingga dukungan medis.

Bagi pengguna yang penasaran, Doubao 2.0 sudah bisa dicoba melalui aplikasi maupun situs web Doubao, khususnya melalui fitur Expert Mode. (Tech in Asia/Z-1)