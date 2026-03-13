Menko Muhaimin Ajak Tokoh Lintas Agama Perkuat Kolaborasi Sosial di Bulan Ramadan

Headline
MENTERI Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar mengajak tokoh lintas agama, lembaga filantropi, dunia usaha, dan masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam mengatasi persoalan sosial dan kemiskinan.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Selasar Hangat Lintas Keyakinan Kolaborasi Joyful Ramadan: Indonesia Berdaya melalui Tebar Harapan Ramadan (THR) di Jakarta International Velodrome, Jakarta, Kamis (12/03/2026).
“Acara selasar hangat lintas agama joyful Ramadan ini merupakan komitmen baru sekaligus menjadi forum kebersamaan yang harus kita jaga agar selain memperkuat persatuan, memperbanyak dialog, berbagi pengalaman, bergerak bersama-sama secara kolaboratif memanfaatkan jejaring ketokohan lintas iman dan agama di tengah upaya kita bersama-sama mengatasi masalah kehidupan masyarakat kita,” ujar Menko PM.
Ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki modal sosial yang kuat berupa tradisi gotong royong dan solidaritas yang telah menjadi identitas bangsa.
Potensi kepedulian sosial tersebut juga tercermin dari perputaran dana sosial selama Ramadan yang diperkirakan mencapai sekitar Rp4,4 triliun.
Menko PM menyampaikan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan memerlukan kolaborasi yang luas. Saat ini sekitar 23 juta masyarakat masih menghadapi kesulitan ekonomi, dengan tingkat kemiskinan sekitar 8,25% dan kemiskinan ekstrem sekitar 0,85%.
Karena itu, pemerintah mendorong sinergi antara pemerintah, lembaga zakat, organisasi filantropi, dunia usaha, dan para relawan agar bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat.
“Pemerintah melalui kekuatan anggaran tentu akan terus bekerja keras, menstimulus memberikan perlindungan sosial, memberikan jalan keluar tetapi tidaklah cukup karena problem yang kita hadapi ini. Kolaborasi dengan kegiatan seluruh filantropi, lembaga zakat dan potensi kepedulian umat-umat beragama, zakat bagi umat islam, kepedulian perintah agama-agama lain,” jelas Menko Muhaimin.
“Maka forum ini menjadi penting dimana ketokohan dan ajaran agama-agama kita sama, yaitu untuk bahu membahu mengatasi dan menolong saudara-saudara kita yang belum beruntung,” sambungnya.
Menutup sambutannya, Menko Muhaimin mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjadikan momentum Ramadan sebagai penguat solidaritas sosial dan kolaborasi dalam mewujudkan masyarakat yang lebih berdaya dan sejahtera. (RO/Z-1)
