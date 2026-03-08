Resmikan Kantor Baru, Cak Imin Puji Lonjakan Suara PKB di Jakarta

Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, meresmikan kantor baru Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB DKI Jakarta di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1, Jakarta Timur, Minggu malam (8/3).(PKB)

KETUA Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, secara resmi meresmikan kantor baru Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB DKI Jakarta yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1, Jakarta Timur, Minggu malam (8/3).

Dalam sambutannya, pria yang akrab disapa Cak Imin ini menilai lokasi kantor baru tersebut sangat strategis. Ia berharap fasilitas ini mampu memacu produktivitas serta memperkuat konsolidasi partai di jantung ibu kota.

“Baru kali ini kantor DPW tempatnya strategis. Terbukti agak macet, itu namanya strategis,” ujar Muhaimin di sela acara peresmian.

Dalam kesempatan itu, Cak Imin juga menyinggung tema yang diusung DPW PKB DKI Jakarta, yakni “PKB Masa Depan Jakarta”. Menurutnya, tema tersebut mencerminkan optimisme bahwa partainya dapat berperan lebih besar dalam menyelesaikan berbagai persoalan di ibu kota.

Ia menilai keberhasilan PKB DKI Jakarta meraih 10 kursi DPRD Provinsi pada Pemilu terakhir merupakan capaian penting yang harus dipertahankan. “Dulu PKB di DKI sering diremehkan. Tapi sekarang terbukti bisa meraih 10 kursi DPRD provinsi dan dua kursi DPR RI. Ini prestasi yang tidak mudah,” katanya.

Cak Imin juga memuji kepemimpinan Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas yang dinilainya mampu meningkatkan perolehan kursi partai di ibu kota. Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa kader yang selama ini tidak terlalu diperhitungkan justru mampu memberikan hasil nyata.

Cak Imin menitipkan pesan agar seluruh kader, terutama para anggota legislatif di Kebon Sirih, tetap bekerja keras menjaga mandat dan kepercayaan masyarakat. Ia menegaskan bahwa PKB harus hadir sebagai solusi nyata bagi warga kota.

“Kita ingin Jakarta menjadi lebih baik. Tidak ada lagi warga yang terlantar di stasiun berjam-jam karena tidak ada transportasi,” tambah Muhaimin.

Momentum peresmian kantor ini diharapkan menjadi titik tolak penguatan konsolidasi internal PKB DKI Jakarta dalam menghadapi berbagai agenda politik serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa depan. (P-4)