Jika Diminta Iran, Kim Jong Un: Satu Rudal Korea Utara Cukup untuk Lenyapkan Israel!

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un (kanan)(KCNA)

PEMIMPIN Korea Utara, Kim Jong Un, menyatakan kesiapannya untuk memasok rudal ke Iran apabila Teheran mengajukan permintaan resmi. Pernyataan ini dikeluarkan Pyongyang di tengah memanasnya situasi di Timur Tengah.

Dikutip dari Voxnews, dalam pernyataan yang dibuat oleh Pyongyang, Kim Jong Un menyebut bahwa "satu rudal saja sudah cukup untuk melenyapkan Israel." Selain itu, otoritas Korea Utara mengecam keras serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, yang mereka labeli sebagai tindakan "ilegal dan melanggar kedaulatan Iran."

Pamer Kekuatan Angkatan Laut

Di sisi lain, Kim Jong Un juga unjuk kekuatan militer dengan mengawasi langsung uji coba penembakan "rudal jelajah strategis" dari kapal perusak baru seberat 5.000 ton, Choe Hyon. Uji coba yang dilakukan pada Rabu (4/3) waktu setempat itu merupakan bagian dari persiapan sebelum kapal tersebut resmi bertugas.

Kim menyebut kapal perusak tersebut sebagai "simbol baru pertahanan laut" dan menegaskan komitmennya untuk memperkuat armada tempur Korea Utara.

“Pasukan Angkatan Laut kita untuk menyerang dari bawah dan atas air akan tumbuh pesat. Persenjataan Angkatan Laut dengan senjata nuklir menunjukkan kemajuan yang memuaskan,” tegas Kim saat mengunjungi Galangan Kapal Nampo.

Ambisi Nuklir di Laut

Keberhasilan uji coba ini diklaim Kim sebagai pencapaian bersejarah yang belum pernah diraih negaranya selama 50 tahun terakhir. “Semua keberhasilan ini merupakan perubahan radikal dalam mempertahankan kedaulatan maritim kita, sesuatu yang belum pernah kita capai selama setengah abad,” tambahnya.

Kantor berita Korea Selatan, Yonhap, menganalisis bahwa penggunaan istilah "strategis" oleh Pyongyang merupakan kode keras bahwa senjata-senjata baru tersebut dirancang untuk mengusung hulu ledak nuklir. Saat ini, Korea Utara dikabarkan tengah mempercepat pembangunan seri kapal perusak "kelas Choe Hyon" lainnya untuk memperkuat dominasi mereka di perairan internasional. (Voxnews/Al Jazeera/P-4)