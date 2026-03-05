Roda Kekuasaan dalam Transisi Kepemimpinan Iran Berjalan Lancar

Presiden Iran Masoud Pezeshkian.(IRNA)

STRUKTUR kepemimpinan Iran terus berfungsi dan kemungkinan besar tidak akan terjadi kekosongan kekuasaan, menurut Hassan Ahmadian, seorang profesor madya di Universitas Teheran.

Berbicara kepada Al Jazeera, Ahmadian mengatakan bahwa dewan kepemimpinan bersama dengan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi saat ini mengawasi keputusan-keputusan strategis utama.

“Badan-badan ini membuat keputusan strategis dan kemudian membawanya ke dewan kepemimpinan,” yang dapat meratifikasi atau mengubahnya, katanya, menggambarkan proses tersebut sesuai dengan cara pengambilan keputusan politik biasanya berlangsung di Iran.

Ahmadian menambahkan bahwa proses suksesi sedang berlangsung sesuai dengan konstitusi Iran, dengan pembahasan yang dilaporkan terjadi di dalam Dewan Penjaga Konstitusi.

“Saya tidak melihat skenario di mana akan terjadi kekosongan kekuasaan,” katanya. (Aljazeera/P-3)