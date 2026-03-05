Roda Kekuasaan dalam Transisi Kepemimpinan Iran Berjalan Lancar

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
STRUKTUR kepemimpinan Iran terus berfungsi dan kemungkinan besar tidak akan terjadi kekosongan kekuasaan, menurut Hassan Ahmadian, seorang profesor madya di Universitas Teheran.
Berbicara kepada Al Jazeera, Ahmadian mengatakan bahwa dewan kepemimpinan bersama dengan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi saat ini mengawasi keputusan-keputusan strategis utama.
“Badan-badan ini membuat keputusan strategis dan kemudian membawanya ke dewan kepemimpinan,” yang dapat meratifikasi atau mengubahnya, katanya, menggambarkan proses tersebut sesuai dengan cara pengambilan keputusan politik biasanya berlangsung di Iran.
Ahmadian menambahkan bahwa proses suksesi sedang berlangsung sesuai dengan konstitusi Iran, dengan pembahasan yang dilaporkan terjadi di dalam Dewan Penjaga Konstitusi.
“Saya tidak melihat skenario di mana akan terjadi kekosongan kekuasaan,” katanya. (Aljazeera/P-3)
Kondisi tersebut membuat banyak negara berpotensi terseret ke dalam situasi ekonomi dan politik yang lebih sulit.
Selain mendorong para pihak untuk menahan diri, Indonesia turut mendesak supaya ketegangan segera diredakan serta langkah-langkah negosiasi melalui dialog.
Fasilitas nuklir Isfahan rusak parah dihantam rudal AS-Israel. Serangan menargetkan akses terowongan bawah tanah guna memblokir cadangan bahan bakar nuklir Iran.
Update terbaru pemadaman internet di Iran yang kini telah mencapai 192 jam (9 hari). NetBlocks melaporkan warga hanya bisa mengakses jaringan domestik yang terbatas.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian desak Rusia dukung hak sah Iran di tingkat internasional pasca-serangan AS dan Israel. Simak detail diplomasi Teheran dan pembelaan hukumnya di PBB
Dalam unggahan terbarunya di Truth Social, Trump mengklaim bahwa Departemen Luar Negeri memindahkan ribuan orang dari berbagai negara di Timur Tengah.
Kenali profil Mojtaba Khamenei, putra Ali Khamenei yang kini menjadi Pemimpin Tertinggi Iran. Simak rekam jejak, pengaruh di IRGC, dan kontroversinya.
PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa seharusnya dilibatkan dalam pemilihan pemimpin tertinggi Iran berikutnya. Itu disampaikanya, Kamis (5/3).
Ada perkiraan bahwa Israel akan terus melakukan pengeboman terhadap Iran setidaknya selama dua minggu lagi. Hal itu berdasarkan informasi terbaru dari kalangan militer Israel.
PADA Februari 2004, sejarah mencatat langkah diplomasi penting Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, saat menginjakkan kaki di Teheran, Iran.
Perang total yang dilancarkan AS dan Israel ke Iran memasuki hari ketiga dengan dampak kemanusiaan dan ekonomi yang kian mengerikan.
