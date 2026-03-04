Tewaskan Khamenei Gagal Rebut Iran, Ini Strategi Terbaru Israel

Headline
PIHAK Israel membingkai perang melawan Iran ini dengan cara yang sama seperti perang melawan aktor non-negara. Mereka ingin dunia mempercayai argumen bahwa Iran, anggota PBB, negara dengan lebih dari 90 juta penduduk, setara dengan apa yang disebut kelompok teroris, dan itulah mengapa mereka berbicara tentang memburu para pemimpin, tentang tidak mengizinkan Iran untuk memilih pemimpin tertinggi yang baru.
Israel memahami bahwa membunuh para pemimpin Iran, Ayatullah Ali Khamenei tidak akan mengubah keadaan. Namun, Israel menegaskan bahwa hanya ketika Iran yang bersahabat, Iran yang pro-Israel, tercipta, atau kondisi untuk itu sudah matang, barulah Israel akan menghentikan pemboman.
Ada perkiraan bahwa Israel akan terus melakukan pengeboman terhadap Iran setidaknya selama dua minggu lagi. Hal itu berdasarkan informasi terbaru dari kalangan militer Israel.
Militer Israel berharap pemboman tersebut akan melunakkan situasi dan mempersiapkan jalan bagi pemberontakan rakyat terhadap pemerintah di Teheran.
Setidaknya itulah yang diberitakan kepada publik Israel. (Aljazeera/P-3)
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ungkap Australia telah sepakat memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.
Iran ajak Turki investigasi bersama dugaan serangan rudal guna tangkal propaganda. Erdogan sampaikan belasungkawa atas wafatnya Ali Khamenei dan tragedi sekolah Minab.
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Pemerintah Prancis mengerahkan kapal-kapal angkatan laut, termasuk kelompok serang kapal induknya ke Mediterania,
Secara keseluruhan, Prancis akan mengerahkan delapan kapal perang, kelompok kapal induk, dan dua kapal induk helikopter ke wilayah tersebut.
Aoun juga menyerukan dukungan logistik internasional untuk tentara Libanon.
Embargo minyak oleh negara-negara Arab anggota kartel minyak OPEC terhadap negara-negara yang mendukung Israel dalam perang Oktober 1973 menyebabkan harga minyak melonjak drastis.
Perusahaan-perusahaan pertahanan terbesar di Amerika Serikat telah sepakat untuk melipatgandakan produksi empat kali lipat.
Iran mengklaim telah menghancurkan tangki bahan bakar dan gas pangkalan tersebut, landasan helikopter AS, fasilitas logistik dan pendukung.
