Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Tewaskan Khamenei Gagal Rebut Iran, Ini Strategi Terbaru Israel

Cahya Mulyana
04/3/2026 19:04
Tewaskan Khamenei Gagal Rebut Iran, Ini Strategi Terbaru Israel
Eks Pemimpin Tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei(Xinhua)

PIHAK Israel membingkai perang melawan Iran ini dengan cara yang sama seperti perang melawan aktor non-negara. Mereka ingin dunia mempercayai argumen bahwa Iran, anggota PBB, negara dengan lebih dari 90 juta penduduk, setara dengan apa yang disebut kelompok teroris, dan itulah mengapa mereka berbicara tentang memburu para pemimpin, tentang tidak mengizinkan Iran untuk memilih pemimpin tertinggi yang baru.

Israel memahami bahwa membunuh para pemimpin Iran, Ayatullah Ali Khamenei tidak akan mengubah keadaan. Namun, Israel menegaskan bahwa hanya ketika Iran yang bersahabat, Iran yang pro-Israel, tercipta, atau kondisi untuk itu sudah matang, barulah Israel akan menghentikan pemboman.

Ada perkiraan bahwa Israel akan terus melakukan pengeboman terhadap Iran setidaknya selama dua minggu lagi. Hal itu berdasarkan informasi terbaru dari kalangan militer Israel.

Militer Israel berharap pemboman tersebut akan melunakkan situasi dan mempersiapkan jalan bagi pemberontakan rakyat terhadap pemerintah di Teheran.

Setidaknya itulah yang diberitakan kepada publik Israel. (Aljazeera/P-3)



Editor : Cahya Mulyana
