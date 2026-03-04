Amerika-Israel Serang Iran, DPR Minta Pemerintah Pastikan Jalur Evakuasi Pekerja Migran Indonesia

Pekerja Migran Indonesia (PMI) berjalan saat tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten, Sabtu (15/3/2025)(ANTARA FOTO/Putra M. Akbar/agr)

ANGGOTA Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah segera menjamin keselamatan seluruh Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di Timur Tengah setelah penyerangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.

“Negara harus cepat merespons potensi ancaman bagi warga negaranya di luar negeri. Mengingat konsentrasi pekerja migran Indonesia yang cukup besar di kawasan tersebut, langkah-langkah darurat harus segera dibahas,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (4/3).

"Keselamatan para pahlawan devisa kita adalah prioritas mutlak. Dalam situasi konflik yang dinamis seperti ini, kebijakan perlindungan harus bergerak lebih cepat daripada perkembangan krisis itu sendiri," tegasnya.

Netty meminta adanya koordinasi lintas sektor antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk memperkuat pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia.

Selain itu ia juga meminta agar perwakilan RI (KBRI/KJRI) di seluruh wilayah terdampak untuk segera memperbarui data Pekerja Migran Indonesia, termasuk mereka yang berstatus non-prosedural.

“Pemerintah juga harus mematangkan skenario evakuasi, penyiapan titik kumpul aman (safe house), serta kesiapan armada transportasi jika situasi menuntut pemulangan massal segera,” ungkapnya.

Posko Pengaduan 24 Jam, kata Netty, juga menjadi sangat penting bagi pekerja migran Indonesia untuk dilakukan mengingat konflik bisa meluas sewaktu-waktu.

“Pastikan adanya kanal komunikasi yang responsif bagi pekerja migran Indonesia dan keluarga di Indonesia untuk mendapatkan informasi terkini dan melaporkan kondisi darurat. Selain itu pastikan ketersediaan logistik dasar dan akses layanan medis bagi pekerja migran Indonesia yang berada di zona merah konflik,” pungkasnya. (H-4)