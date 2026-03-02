Intelijen AS tidak Temukan Rencana Serangan Iran

Asap tebal membumbung setelah serangan pesawat tempur Israel di Teheran, Iran, (1/3/2026).(Xinhua)

PARA pejabat Pentagon memberikan pengarahan tertutup kepada staf utama Kongres Amerika Serikat (AS) mengenai operasi militer terhadap Iran pada hari ini.

Seorang sumber yang mengetahui langsung jalannya pengarahan tersebut mengatakan kepada NBC News bahwa tidak ada intelijen yang menunjukkan Iran tengah merencanakan serangan terhadap pasukan Amerika Serikat.

Pernyataan itu dinilai berbeda dengan keterangan sejumlah pejabat senior pemerintahan yang sehari sebelumnya menyampaikan kepada wartawan adanya ancaman dari pihak Iran.

Dalam panggilan telepon yang dilakukan hari ini, pejabat Pentagon juga menyampaikan kepada para ajudan legislatif bahwa rudal balistik Iran serta pasukan proksinya tetap menjadi ancaman langsung bagi kepentingan Amerika Serikat, demikian menurut sumber tersebut.

Selain itu, para staf Kongres diberi penjelasan bahwa sejauh ini serangan militer AS difokuskan pada sistem pertahanan udara serta fasilitas komando dan kendali milik Iran. Disebutkan pula bahwa militer Amerika menghabiskan amunisi dalam jumlah besar selama operasi berlangsung.

NBC News sebelumnya melaporkan bahwa sejumlah pejabat tinggi pemerintahan akan memberikan pengarahan lanjutan kepada seluruh anggota parlemen di Capitol pada Selasa mendatang. Mereka yang dijadwalkan hadir antara lain Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth. (Fer/I-1)