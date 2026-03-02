Umrah Terganggu Eskalasi Konflik di Timur Tengah, Asphirasi Butuh Sikap Tegas Pemerintah

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
ALIANSI Penyelenggara Haji dan Umrah Seluruh Indonesia (ASPHIRASI) menyatakan belum ada keputusan resmi penundaan keberangkatan jemaah umrah yang ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia setelah konflik di Timur Tengah antara Iran, Amerika Serikat dan Israel.
" Asphirasi tentu berkepentingan. Namun wacana penundaan masih samar, seiring situasi geopolitik kawasan Timur Tengah yang menimbulkan ketidakpastian serius bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan jemaah," tegas Sekjen Asphirasi, Reno Anugrah Andriyani kepada wartawan di Solo, Senin (2/3/2026).
Menurut dia, sampai hari ini seluruh penerbangan langsung (direct flight) menuju Arab Saudi seperti Garuda Indonesia, Lion Air, dan Saudia Airlines masih beroperasi normal dan sesuai jadwal.
Dia beberkan, per hari ini, seluruh maskapai direct flight masih on schedule dan tetap berangkat. Beberapa PPIU masih memberangkatkan jamaah karena pesawat tetap terbang, visa sudah terbit, hotel sudah tersedia, dan tidak ada pembatasan resmi penerbangan ke Arab Saudi.
" Memang rute direct flight ini tidak melintasi wilayah konflik,” tukas dia.
Yang jelaa, lanjut Retno, Asphirasi mencatat adanya dampak signifikan terhadap penerbangan transit, yang menyebabkan kerugian besar bagi PPIU serta ketidakpastian bagi jamaah.
Dia tuturkan, saat ini terdapat jemaah yang masih berada di Arab Saudi dan mengalami kendala kepulangan karena maskapai transit yang digunakan membatalkan penerbangannya.
" Di sisi lain, ada pula jemaah yang seluruh persiapannya seperti visa, hotel, handling sudah komplit, namun tidak dapat berangkat karena tiket transit seperti Qatar Airways, Emirates, Etihad, Scoot, dan maskapai transit lainnya mengalami pembatalan maupun suspensi penerbangan,” imbuh dia lagi.
Pemilik Biro Umroh ,Hajar Aswad Mubaroq itu menegaskan pentingnya kejelasan langkah konkret dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia apabila nantinya keputusan penundaan benar-benar diambil, agar tidak menimbulkan gelombang kerugian yang lebih besar.
Asphirasi mendorong agar apabila ada penundaan ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umroh RI, sebaiknya disertai kebijakan mitigasi yang jelas dan terukur.
" Ya tentunya ada kebijakan pembatalan atau penjadwalan ulang visa tanpa penalti, refund atau reschedule hotel dan transportasi, serta relaksasi layanan Mashaaer, Masar, dan Nusuk,” tandas Retno sekali lagi.
Dia tegaskan kondisi saat ini tergolong force majeure, namun pada praktiknya asuransi perjalanan tidak meng-cover risiko geopolitik, sehingga potensi kerugian sepenuhnya berada di pihak PPIU.
Situasi sekarang ini, dicermati berbeda dengan masa pandemi COVID-19, ketika penutupan dilakukan langsung oleh pemerintah Arab Saudi sehingga terdapat kebijakan khusus dan relaksasi kontrak.
Ia mengatakan Arab Saudi tidak menutup umrah dan penerbangan langsung masih berjalan. Tetapi wacana penundaan datang dari dalam negeri. Oleh karena itu menurutnya perlu skema perlindungan yang adil bagi PPIU dan jamaah.
Karena itu, Asphirasi meminta pemerintah hadir dan memastikan perlindungan menyeluruh terhadap jamaah Indonesia, baik yang saat ini masih berada di Arab Saudi maupun yang tertahan keberangkatannya akibat pembatalan penerbangan transit. (H-4)
Indonesia serukan semua pihak menahan diri di tengah konflik Teluk. Kemenlu RI desak AS, Israel, dan Iran hentikan serangan demi kedaulatan negara. Cek info evakuasi WNI.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tetap menjalankan kebijakan luar negeri bebas aktif, tidak memihak, dan menghormati semua negara, di tengah ketegangan global.
Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menegaskan bahwa Presiden Donald Trump yang akan menentukan syarat menyerah bagi Iran di tengah penyelidikan serangan sekolah Minab.
PM Inggris Keir Starmer dan Presiden AS Donald Trump akhirnya berbicara via telepon di tengah ketegangan diplomatik terkait serangan ke Iran.
Paus Leo XIV sampaikan kekhawatiran mendalam atas perang AS-Israel vs Iran yang masuki hari ke-9. Simak seruan damai dan update terkini konflik Timur Tengah.
Menlu Tiongkok Wang Yi serukan gencatan senjata di Iran & Timur Tengah. Simak lima prinsip dasar Tiongkok untuk akhiri konflik pascaserangan AS-Israel 2026.
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Pemerintah Prancis mengerahkan kapal-kapal angkatan laut, termasuk kelompok serang kapal induknya ke Mediterania,
Secara keseluruhan, Prancis akan mengerahkan delapan kapal perang, kelompok kapal induk, dan dua kapal induk helikopter ke wilayah tersebut.
Hizbullah telah mengucapkan selamat kepada Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei atas terpilihnya beliau sebagai pemimpin tertinggi Iran ketiga.
Investigasi NYT mengungkap video rudal Tomahawk AS menghantam pangkalan dekat sekolah di Iran. 175 orang tewas, mayoritas anak-anak. Simak kronologinya.
Kepala Negara menegaskan pemerintah tidak ingin hanya berdiri di belakang sistem yang sudah tercipta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved