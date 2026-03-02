Perang Iran vs AS-Israel, Pengusaha RI Khawatir Ganggu Perdagangan Global

Presiden AS Donald Trump (kiri) dan Mantan Perdana Menteri Israel Netanyahu (kanan)(AFP)

ASOSIASI Pengusaha Indonesia (Apindo) mencermati risiko eskalasi serangan AS-Israel ke Iran yang berpotensi meluas menjadi konflik kawasan di Timur Tengah. Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani menyebut risiko utama tidak hanya berasal dari sentimen pasar tetapi juga dari potensi gangguan jalur energi dan perdagangan global.

Hal itu khususnya di kawasan Selat Hormuz yang merupakan salah satu bottleneck perdagangan energi dunia, di mana sekitar 20% minyak dunia melewati wilayah tersebut.

"Kekhawatiran pelaku usaha saat ini adalah meningkatnya risk premium harga minyak dan gas, serta kenaikan biaya logistik internasional. Bahkan tanpa penutupan jalur secara fisik, ketidakpastian saja sudah dapat mendorong lonjakan harga energi dan biaya logistik global," kata Shinta dalam keterangan yang diterima, Senin (2/3).

Bagi Indonesia sebagai net importer minyak, lanjutnya, tekanan tersebut berpotensi meningkatkan biaya produksi dan mempersempit ruang fiskal apabila harga energi global terkerek naik di atas asumsi APBN.

Selain energi, dunia usaha juga mencermati risiko rambatan terhadap inflasi pangan. Kenaikan harga energi akan berdampak pada biaya distribusi, logistik, dan transportasi komoditas pangan.

Dalam kondisi tertentu, kata Shinta, tekanan tersebut dapat mempercepat kenaikan harga bahan pokok, terutama jika dibarengi gangguan pasokan global atau pelemahan nilai tukar.

"Oleh karena itu, stabilitas pasokan dan distribusi pangan menjadi aspek krusial yang perlu dijaga jika dampak konflik meluas dan berkepanjangan," ujarnya.

Dari sisi fiskal, Shinta memandang apabila harga energi bertahan tinggi, beban subsidi dan kompensasi energi berpotensi meningkat. Apindo pun menilai penting bagi pemerintah untuk mengelola risiko ini secara hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap defisit dan pembiayaan utang negara.

"Pengelolaan utang yang disiplin, menjaga rasio defisit dalam koridor yang kredibel, serta memastikan belanja negara tetap tepat sasaran menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan pasar," paparnya.

Di sisi eksternal, dinamika risk-off global disebut dapat meningkatkan volatilitas nilai tukar. Pelemahan rupiah akan memperbesar biaya impor energi dan pangan, sehingga koordinasi kebijakan moneter dan fiskal perlu diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi.

Shinta menyebut dampak terhadap sektor usaha sendiri akan beragam. Menurutnya, kndustri yang memiliki ketergantungan tinggi pada energi dan logistik internasional akan merasakan tekanan langsung.

"Sektor padat karya menjadi salah satu yang paling rentan karena margin yang tipis dan sensitivitas tinggi terhadap biaya distribusi, bahan baku impor, serta permintaan ekspor yang terganggu," kata dia.

Shinta mengatakan hubungan dagang langsung Indonesia dengan Iran dan Israel memang relatif terbatas. Namun efek tidak langsung melalui harga energi global, disrupsi perdagangan internasional, inflasi pangan, nilai tukar, dan sentimen pasar keuangan menjadi faktor yang jauh lebih relevan bagi dunia usaha nasional. (H-4)