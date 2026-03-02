Donald Trump Mau Bikin Iran Seperti Venezuela

Presiden AS Donald Trump(Anadolu)

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa operasi yang dilakukan AS terhadap Venezuela dapat menjadi contoh dalam menghadapi dinamika kekuasaan di Iran. Dalam wawancaranya dengan The New York Times, Trump menyebut penangkapan pemimpin Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat sebagai skenario yang sempurna.

“Apa yang kami lakukan di Venezuela, menurut saya, adalah skenario yang sempurna, benar-benar sempurna,” ujar Trump, sebagaimana dikutip dalam wawancara tersebut

Pernyataan itu mengisyaratkan bahwa pendekatan serupa dinilai dapat diterapkan dalam konteks Iran. Setelah serangan militer AS terhadap Iran, Trump juga menyatakan bahwa dirinya telah memiliki sejumlah kandidat potensial untuk memimpin negara tersebut di masa depan.

“Saya memiliki tiga pilihan yang sangat baik,” kata Trump.

Namun, ia menolak mengungkapkan identitas kandidat tersebut.

“Saya tidak akan mengungkapkannya sekarang. Mari kita selesaikan tugasnya terlebih dahulu,” ujarnya.

Trump juga enggan memberikan jaminan perlindungan kepada warga Iran, meskipun sebelumnya ia sempat menyerukan masyarakat Iran untuk menggulingkan pemerintahan mereka.

“Saya tidak membuat komitmen dengan cara apa pun,” katanya.

Trump juga membuka kemungkinan pencabutan sanksi terhadap Iran apabila kepemimpinan baru di negara tersebut menunjukkan pendekatan yang lebih pragmatis. (E-3)