Tiongkok Desak AS Hentikan Serangan ke Iran

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Pemerintah Tiongkok menyampaikan keprihatinan mendalam atas serangan militer terhadap Iran yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel. Melalui juru bicaranya, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mendesak agar aksi militer tersebut segera dihentikan.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas serangan yang dilaporkan terjadi pada Sabtu (28/2).
Tiongkok menegaskan bahwa serangan tersebut menimbulkan kekhawatiran serius, serta menekankan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan, keamanan, dan integritas wilayah Iran.
Selain menyerukan penghentian segera aksi militer, pemerintah Tiongkok juga meminta seluruh pihak untuk mencegah eskalasi konflik Timur Tengah lebih lanjut.
Beijing turut mendorong dilanjutkannya dialog dan negosiasi sebagai langkah strategis untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. (Ant/E-3)
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ungkap Australia telah sepakat memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.
Iran ajak Turki investigasi bersama dugaan serangan rudal guna tangkal propaganda. Erdogan sampaikan belasungkawa atas wafatnya Ali Khamenei dan tragedi sekolah Minab.
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Pemerintah Prancis mengerahkan kapal-kapal angkatan laut, termasuk kelompok serang kapal induknya ke Mediterania,
Secara keseluruhan, Prancis akan mengerahkan delapan kapal perang, kelompok kapal induk, dan dua kapal induk helikopter ke wilayah tersebut.
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Aoun juga menyerukan dukungan logistik internasional untuk tentara Libanon.
Embargo minyak oleh negara-negara Arab anggota kartel minyak OPEC terhadap negara-negara yang mendukung Israel dalam perang Oktober 1973 menyebabkan harga minyak melonjak drastis.
Perusahaan-perusahaan pertahanan terbesar di Amerika Serikat telah sepakat untuk melipatgandakan produksi empat kali lipat.
Iran mengklaim telah menghancurkan tangki bahan bakar dan gas pangkalan tersebut, landasan helikopter AS, fasilitas logistik dan pendukung.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved