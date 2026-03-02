Headline
Tiongkok Desak AS Hentikan Serangan ke Iran

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Tiongkok Desak AS Hentikan Serangan ke Iran

Andhika Prasetyo
02/3/2026 06:11
Tiongkok Desak AS Hentikan Serangan ke Iran
AS serang wilayah di sekitar Universitas Teheran, Iran.(Antara)

Pemerintah Tiongkok menyampaikan keprihatinan mendalam atas serangan militer terhadap Iran yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel. Melalui juru bicaranya, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mendesak agar aksi militer tersebut segera dihentikan.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas serangan yang dilaporkan terjadi pada Sabtu (28/2).

Tiongkok menegaskan bahwa serangan tersebut menimbulkan kekhawatiran serius, serta menekankan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan, keamanan, dan integritas wilayah Iran.

Selain menyerukan penghentian segera aksi militer, pemerintah Tiongkok juga meminta seluruh pihak untuk mencegah eskalasi konflik Timur Tengah lebih lanjut.

Beijing turut mendorong dilanjutkannya dialog dan negosiasi sebagai langkah strategis untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. (Ant/E-3)



Andhika
