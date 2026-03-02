Israel Mobilisasi 100.000 Tentara Cadangan di Tengah Agresi ke Iran

Tentara Israel(Anadolu)

MILITER Israel menyatakan akan memanggil hampir 100.000 tentara cadangan sebagai bagian dari kampanye mereka terhadap musuh bebuyutan, Iran.

“(Militer Israel) sedang bersiap memanggil sekitar 100.000 tentara cadangan dan meningkatkan tingkat kesiapan di berbagai front sebagai bagian dari Operasi ‘Roaring Lion’,” bunyi pernyataan militer Israel, mengacu pada nama yang diberikan untuk serangan mereka — yang diluncurkan bekerja sama dengan AS — terhadap Iran.

Menurut surat kabar The Times of Israel, setidaknya 50.000 tentara cadangan sudah sedang bertugas saat ini.

Dalam 24 jam terakhir, serangan Israel di Gaza menewaskan setidaknya satu orang dan melukai tujuh lainnya, kata Kementerian Kesehatan.

Sejak “gencatan senjata” yang diumumkan AS mulai berlaku pada Oktober, setidaknya 629 warga Palestina tewas. Lebih dari 70.000 orang telah meninggal sejak perang genosida Israel di Gaza dimulai pada Oktober 2023. (Aljazeera/P-3)