Israel Mobilisasi 100.000 Tentara Cadangan di Tengah Agresi ke Iran

MILITER Israel menyatakan akan memanggil hampir 100.000 tentara cadangan sebagai bagian dari kampanye mereka terhadap musuh bebuyutan, Iran.
“(Militer Israel) sedang bersiap memanggil sekitar 100.000 tentara cadangan dan meningkatkan tingkat kesiapan di berbagai front sebagai bagian dari Operasi ‘Roaring Lion’,” bunyi pernyataan militer Israel, mengacu pada nama yang diberikan untuk serangan mereka — yang diluncurkan bekerja sama dengan AS — terhadap Iran.
Menurut surat kabar The Times of Israel, setidaknya 50.000 tentara cadangan sudah sedang bertugas saat ini.
Dalam 24 jam terakhir, serangan Israel di Gaza menewaskan setidaknya satu orang dan melukai tujuh lainnya, kata Kementerian Kesehatan.
Sejak “gencatan senjata” yang diumumkan AS mulai berlaku pada Oktober, setidaknya 629 warga Palestina tewas. Lebih dari 70.000 orang telah meninggal sejak perang genosida Israel di Gaza dimulai pada Oktober 2023. (Aljazeera/P-3)
Menlu Tiongkok Wang Yi kecam perang di Timur Tengah dan desak AS kelola hubungan bilateral. Beijing tegaskan aliansi dengan Rusia tetap kokoh di tengah krisis global.
Kanselir Jerman Friedrich Merz menyatakan setuju dengan AS soal program nuklir Iran, namun peringatkan risiko eskalasi konflik di Timur Tengah.
Raja Yordania Abdullah II menyopiri Presiden Prabowo dari Istana Basman ke Lanud Marka, diiringi atraksi flypast F16, usai pertemuan bilateral yang membahas isu Palestina di Amman, Yordania.
Dalam pertemuan antara Prabowo dengan perwakilan ormas Islam dan sejumlah tokoh muslim, yang jumlahnya sekitar 40 orang lebih, Prabowo menjelaskan alasan Indonesia bergabung BoP.
Kremlin sebut Uni Eropa inkompeten dan tolak dialog dengan Kaja Kallas terkait perang Ukraina. Moskow pilih jalur komunikasi langsung dengan AS tanpa melibatkan UE.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ungkap Australia telah sepakat memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.
Iran ajak Turki investigasi bersama dugaan serangan rudal guna tangkal propaganda. Erdogan sampaikan belasungkawa atas wafatnya Ali Khamenei dan tragedi sekolah Minab.
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Pemerintah Prancis mengerahkan kapal-kapal angkatan laut, termasuk kelompok serang kapal induknya ke Mediterania,
Secara keseluruhan, Prancis akan mengerahkan delapan kapal perang, kelompok kapal induk, dan dua kapal induk helikopter ke wilayah tersebut.
