Serangan AS-Israel ke Iran Dipastikan Langgar Piagam PBB

TIM penyelidikan independen PBB tentang pelanggaran hak asasi manusia di Iran telah mengecam keras serangan Amerika Serikat (AS)-Israel terhadap negara tersebut.
“Serangan-serangan ini… bertentangan dengan Piagam PBB, yang melarang penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun,” kata Misi Pencarian Fakta Internasional Independen PBB tentang Iran dalam sebuah pernyataan.
Sementara Kedutaan Besar AS di Qatar mendesak warga negara AS di negara Teluk tersebut untuk segera meninggalkan wilayah itu. “Pada tanggal 3 Maret, Departemen Luar Negeri memerintahkan pegawai pemerintah AS yang bukan dalam keadaan darurat dan anggota keluarga mereka untuk meninggalkan Qatar karena ancaman konflik bersenjata. Jika aman untuk melakukannya, warga Amerika harus meninggalkan Qatar sekarang,” demikian bunyi unggahan di X hari ini, Rabu (4/3).
“Wilayah udara dan jalur maritim Qatar tetap ditutup. Penyeberangan perbatasan darat Salwa ke Arab Saudi saat ini dibuka.”
Kementerian Pertahanan Turki, yang baru-baru ini menyatakan bahwa pertahanan NATO telah mencegat rudal balistik yang diluncurkan dari Iran.
Dalam sebuah pernyataan, kementerian tersebut mengatakan bahwa rudal yang ditembak jatuh berada di distrik Dortyol, Turki, dekat Laut Mediterania, dan tidak menyebabkan korban jiwa.
Pernyataan itu menekankan bahwa Turki mampu menjamin keamanan wilayah dan warganya, terlepas dari siapa atau dari mana ancaman itu berasal.
“Kami mengingatkan Anda bahwa kami berhak untuk menanggapi setiap tindakan permusuhan terhadap negara kami,” tambah pernyataan itu, seraya mendesak semua pihak untuk menahan diri dari “tindakan yang akan semakin memperluas konflik di kawasan tersebut”. (Aljazeera/P-3)
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ungkap Australia telah sepakat memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.
Iran ajak Turki investigasi bersama dugaan serangan rudal guna tangkal propaganda. Erdogan sampaikan belasungkawa atas wafatnya Ali Khamenei dan tragedi sekolah Minab.
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Pemerintah Prancis mengerahkan kapal-kapal angkatan laut, termasuk kelompok serang kapal induknya ke Mediterania,
Secara keseluruhan, Prancis akan mengerahkan delapan kapal perang, kelompok kapal induk, dan dua kapal induk helikopter ke wilayah tersebut.
Aoun juga menyerukan dukungan logistik internasional untuk tentara Libanon.
Embargo minyak oleh negara-negara Arab anggota kartel minyak OPEC terhadap negara-negara yang mendukung Israel dalam perang Oktober 1973 menyebabkan harga minyak melonjak drastis.
Perusahaan-perusahaan pertahanan terbesar di Amerika Serikat telah sepakat untuk melipatgandakan produksi empat kali lipat.
Iran mengklaim telah menghancurkan tangki bahan bakar dan gas pangkalan tersebut, landasan helikopter AS, fasilitas logistik dan pendukung.
