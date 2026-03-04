Serangan AS-Israel ke Iran Dipastikan Langgar Piagam PBB

ilustrasi.(Freepik.)

TIM penyelidikan independen PBB tentang pelanggaran hak asasi manusia di Iran telah mengecam keras serangan Amerika Serikat (AS)-Israel terhadap negara tersebut.

“Serangan-serangan ini… bertentangan dengan Piagam PBB, yang melarang penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun,” kata Misi Pencarian Fakta Internasional Independen PBB tentang Iran dalam sebuah pernyataan.

Sementara Kedutaan Besar AS di Qatar mendesak warga negara AS di negara Teluk tersebut untuk segera meninggalkan wilayah itu. “Pada tanggal 3 Maret, Departemen Luar Negeri memerintahkan pegawai pemerintah AS yang bukan dalam keadaan darurat dan anggota keluarga mereka untuk meninggalkan Qatar karena ancaman konflik bersenjata. Jika aman untuk melakukannya, warga Amerika harus meninggalkan Qatar sekarang,” demikian bunyi unggahan di X hari ini, Rabu (4/3).

“Wilayah udara dan jalur maritim Qatar tetap ditutup. Penyeberangan perbatasan darat Salwa ke Arab Saudi saat ini dibuka.”

Kementerian Pertahanan Turki, yang baru-baru ini menyatakan bahwa pertahanan NATO telah mencegat rudal balistik yang diluncurkan dari Iran.

Dalam sebuah pernyataan, kementerian tersebut mengatakan bahwa rudal yang ditembak jatuh berada di distrik Dortyol, Turki, dekat Laut Mediterania, dan tidak menyebabkan korban jiwa.

Pernyataan itu menekankan bahwa Turki mampu menjamin keamanan wilayah dan warganya, terlepas dari siapa atau dari mana ancaman itu berasal.

“Kami mengingatkan Anda bahwa kami berhak untuk menanggapi setiap tindakan permusuhan terhadap negara kami,” tambah pernyataan itu, seraya mendesak semua pihak untuk menahan diri dari “tindakan yang akan semakin memperluas konflik di kawasan tersebut”. (Aljazeera/P-3)